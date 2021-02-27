Başbakan Ersan Saner kararları açıkladı

Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası alınan kararları Başbakan Ersan Saner açıkladı.

Saner’in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

-1 Mart’dan 8 Mart’a kadar gece 21’den 05’e kadar sokağa çıkma yasağı kararı olacak

-Bar, Cafe, restoran v.b. yerler dışındaki tüm işletmeler hizmet verebilecek.

-Açık olan işletmeler 1 Mart ‘tan 5 Mart’a kadar Sabah 8’den akşam 20’ye kadar hizmet verebilecek.

-Cumartesi sadece market, kasap, eczane, firin vb yerler acik olacak.

-Pazar günleri uygulanan kapanma kararları geçerli olacak

-İlçeler arası geçişler Lefkoşa ve Girne’den geçişler ilçe emniyet kurulu gözetiminde olacak, denetim olmayacak.

-1 Mart’tan itibaren belirlenen şartlarda Pazar yerleri kurulabilecek.

-Paket servisleri akşam 21’e kadar yapılabilecek.

-Berber ve kuaför ve güzellik salonlarında görev yapan çalışanlar 3 Mart’a kadar PCR testlerini yapıp Sağlık Bakanlığı nın şartları ile randevulu olarak 4 Mart’ta açılabilecektir.

-Güneyde çalışan işçiler son 3 günde yapılmış PCR testlerini ibraz etmeleri halinde geçiş yapabilecekler

-Kanun hükmünde kararname yapıldı; borçların 6 vadenin uzatılması ya da taksit ertelenmesi yapılacaksa borçlu aleyhine faiz değişikliği yapılmayacak.

Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2021, 22:41