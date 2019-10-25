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Başbakan Ersin Tatar,  bu akşam, Hatay’a gidiyor

Başbakan Ersin Tatar,  bu akşam, Hatay’a gidiyor
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Başbakan Ersin Tatar,  bu akşam, Hatay’a gidiyor.
Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Altınözü Belediye Başkanı’nın davetlisi olarak Hatay’a gidecek olan Tatar, Altınözü Zeytinyağı Festivali’ne katılacak, açılışlar yapacak, ilçelerde de ziyaretlerde bulunacak.
Bu akşam saat 19.20’de Hatay’a gitmek üzere Ercan Havaalanı’ndan ayrılacak Başbakan Ersin Tatar, iki günlük Hatay temaslarının ardından Pazar akşamı saat 21.15’te yurda dönecek.

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