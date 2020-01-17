Başbakan Ersin Tatar'dan mesaj

Başbakan Ersin Tatar, Türkiye'nin merhum Başbakanı Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'in hayatını kaybetmesi sonrası mesaj yayınladı.

Tatar, mesajında şunları kaydetti:

"Kıbrıs Barış Harekatı’nın emrini veren Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı merhum Bülent Ecevit'in muhterem eşleri Rahşan Ecevit'in ölümünü büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Hükümetimiz, Ulusal Birlik Partisi ve şahsım adına kalbi daima Kıbrıs Türk Halkı için atan, Rahşan Evecit'e Allah'tan rahmet, tüm ulusumuza, sevenlerine , ailesine başsağlığı diliyorum."