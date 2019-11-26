Başbakan Ersin Tatar, İstanbul’a gitmek üzere KKTC’den ayrıldı. Tatar, oradan da Strazburg’a gidecek.

Başbakanlık’tan verilen bilgiye göre, Uluslararası İşbirliği Platformu’nun davetlisi olarak 10. Boğaziçi Zirvesi’ne katılmak ve açılış konuşmasını yapmak üzere saat 15:00 sıralarında KKTC’den ayrılan Tatar, İstanbul’daki temaslarını tamamlamasının ardından yarın akşam Strazburg’a geçecek.

Eşi Sibel Tatar ile birlikte giden Başbakan Ersin Tatar’ı Ercan Havalimanı’nda Sağlık Bakanı Ali Pilli ve diğer bazı yetkililer uğurladı.

Tatar, Strazburg’daki temaslarını tamamlamasının ardından 29 Kasım Cuma günü yurda dönecek.