Başbakan Ersin Tatar, İstanbul’da temaslarda bulunacak

9 Başbakan Ersin Tatar, çeşitli temaslarda bulunmak üzere bu sabah İstanbul’a gidiyor.

İstanbul’da yaşayan Kıbrıslı Türklerle biraraya gelecek olan Başbakan Tatar, Fox TV’de Kıbrıs özel yayınına da katılacak. Başbakan Tatar İstanbul temasları çerçevesinde Kıbrıs Kültür Derneği İstanbul şubesini de ziyaret edecek.

Tatar, ziyarette İstanbul’da yaşayan Kıbrıslı Türklerle bir araya gelerek sorunlarını dinleyecek. Başbakan, yarın FoxTv de sabah 8.00-10.00 saatleri arasında yayınlanan “İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat” programındaki Kıbrıs özel yayınına katılacak.