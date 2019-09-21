Ankara'daki temaslarını tamamlayan Başbakan Ersin Tatar KKTC'ye döndü.

Tatar ve eşi Sibel Tatar'ı bu öğleden sonra Ercan Havaalanı'nda GKK Komutan Yardımcısı Tuğgeneral İbrahim Dağman ile Başbakanlık bürokratları karşıladı.

Türkiye Barolar Birliği’nin düzenlediği “Kıbrıs’ta Son Söz” paneline katılmak ve resmi temaslarda bulunmak üzere perşembe günü Ankara’ya giden Tatar, ilk resmi ziyaretini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop’a gerçekleştirdi.

Başbakan, aynı gün Ankara'da görev yapan bazı basın yayın kuruluşlarından temsilcilerle Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nde sohbet toplantısında bir araya geldi. Tatar, perşembe akşamı da KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın Ankara’da düzenlediği “Kuzey Kıbrıs Turizm İşbirliği” resepsiyonuna katıldı.

Tatar, cuma günü Türkiye Barolar Birliği'nin düzenlediği “Kıbrıs’ta Son Söz” panelinin açılışında konuşma yaptı. Aynı gün TC Cumhurbaşkanı Fuat Oktay'la da görüşen Tatar, Oktay'ın onuruna verdiği öğle yemeğine de katıldı.

Tatar bugün de "Kıbrıs'ta Sön Söz" panelini izledi.

Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2019, 19:43