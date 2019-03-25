Başbakan, Gazimağusa'da halk ile biraraya geldi

Başbakanlık halkla buluşma toplantıları çerçevesinde Başbakan Tufan Erhurman Gazimagusa’da halkla bir araya geldi.

Başbakan Tufan Erhurman’a Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda yer alan toplantıda; Sağlık Bakanı Filiz Besim, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahalı ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami eşlik etti.

Toplantı da ilk olarak Sağlık Bakanı Filiz Besim konuşma yaparak, gerçekleştirdiği icraatları anlattı.

Koruyucu sağlık hizmetlerinin geliştirildiğini ve tedavi etmekten ziyade koruyucu sağlık hizmetine önem verildiğini dile getiren Besim, 16 tane sağlık merkezinin de koruyucu sağlık hizmet merkezi haline getirildiğini anlattı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Sahali koalisyon hükümetinin kurulduğu günden bugüne yaklaşık 13 ay olduğunu belirterek, bu süre zarfında Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığında gerçekleşen icraatlara değindi.

Kanıksanmış sorunların çözümü için Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nım istikrarla çalıştığına vurgu yapan Şahali, bitki sağlığı, gıda güvenliği ve denetimi faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami de, meclisten geçirilen yasalar ve üzerinde hali hazırda çalışma yapılan yasalar hakkında bilgi verdi.

Uzun zamandır beklenen Hal Yasa Tasarısı konusuna da değinen Nami, enerji fiyatlarının düşürülmesinin maliyetli olduğunu da sözlerine ekledi.

Başbakan Tufan Erhürman da, Kıbrıs Sorunu’nu çözülmemiş uluslararsı bir sorun olarak nitelendirerek, bu durumun ülkeyi olumsuz etkilediğini söyledi.

Rum Lider Nikos Anastadiadisin siyasi eşitliği kabul etmedigini dile getiren Erhürman, Annan Plani sonrasi yaşananların tekrar yaşanması endişesi olduğunu ifade etti.

Kendisinin bir an önce “Çözüm” istediğini dile getiren Başbakan, çözüm odaklı ve ucu bucağı belli olacak bir müzakere masası olması gerektiğini söyledi.

Hükümetin bütçesi olmadan göreve geldiğini vurgulayan Başbakan, dövizde yaşanan patlama ve ülkede yaşanan sel felaketinin de yarattığı sıkıntıları anlattı.

13 ay zarfında gerçekleştirilen icraatları aktaran Erhürman, bunlardan bazılarının yıllardır tamamlanmayan Güzelyurt Lefke yolunun tamamlanmak üzere olduğunu, yılan hikayesine dönen Derinya ve Apliç sınır kapılarının açılması ve 30 yıldır dokunulmayan Güzelyurt Sağlık Merkezi’nin hizmete konması olarak sıraladı.

Erhürman, elektrikte 1 Nisan itibariyle uygulamaya konacak olan çoklu tarife sistemi hakkında da detaylı bilgi verdi.

Hükümetin reform yapmak kaderi olduğunu vurgulayan Erhürman, “bizim daha fazla kaybedecek neslimiz yoktur, en zor koşullarda dahi yapacak çok işimiz var, Kıbrıs Türk Halkının da bu konuda çok kararlılığı olduğuna inaniyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

Toplantı soru cevap bölümünün ardından sona erdi.