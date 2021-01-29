Başbakan, Gazimağusa İlçe Emniyet Kurulu toplantısına katıldı

Başbakan Ersan Saner, Gazimağusa Kaymakamı Kemal Serpal, Gazimağusa Polis Müdürü Ahmet Beşerler ve Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ile diğer ilgililerin katılımıyla gerçekleşen İlçe Emniyet Kurulu toplantısına katıldı.

Verilen bilgiye göre, Covid-19 önlemleri ve yapılacak denetimler konusunda gerçekleşen toplantı sonrasında basına açıklama yapan Başbakan Ersan Saner, Covid-19’un tüm dünyada etkili olmaya devam ettiğine işaret etti. Başbakan Saner, virüsün kış koşullarının da yaşanmasıyla birlikte ülkede artış gösterdiğine işaret etti.

Bakanlar Kurulu’nun Girne ve Lefkoşa için almış olduğu kısmi sokağa çıkma yasağının ardından vakaların artış göstermesiyle birlikte tüm yurtta geçerli olacak şekilde kısmi sokağa çıkma yasağı kararı aldığını belirten Başbakan Saner, halk sağlığının ön planda tutularak bu kararın alındığına vurgu yaptı.

Bulaş oranını alt limitlere çekmek ve sağlık çalışanlarının yoğunluğunu azaltmak adına kısmi sokağa çıkma yasağının önemine işaret eden Başbakan Saner, temaslı olduğunu düşünen vatandaşların da en yakın sağlık kuruluşuna başvurması gerektiğinin altını çizdi.

Temaslı bireylerin toplumda dolaşarak bulaş riskini artırdığına vurgu yapan Başbakan Saner, “halk arasında bir bıkkınlık oluştu, ilk başta gösterilen önem gösterilmiyor, uyulması gereken kurallara dört elle sarılmalıyız, özelde kendimizi, genelde tüm toplumu korumalıyız” ifadelerini kullandı.

Başbakan Saner, yapılan düzenlemeyle özel sektörde çalışan vatandaşlardan bir kimsenin karantinaya girmesi halinde sosyal sigortadan ödenek alabileceğine işaret etti. Başbakan Saner, ilçe emniyet kurulları vasıtasıyla tüm ilçelerde sıkı denetimlerin yapılacağına da vurgu yaptı ve “Hepimizin çabasıyla bulaş riskini azaltacağız. maske, mesafe ve hijyen kuralına herkesin uyması gerekir” dedi.