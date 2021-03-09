Başbakan, Genç Tv'de açıkladı: "Henüz tünelin dışına çıkamadık sadece ışığı gördük"

Başbakan Ersan Saner, Mustafa Alkan’ın sunduğu "Er Meydanı Özel" programında açıklamalar yaptı.

Kısmi açılımlara başlandığına işaret eden Saner, fakat bunlar yaşanırken hemen öncesinde birçok şikayet olduğunu, bunun nedeninin de bıkkınlık olduğunu söyleyerek “Ancak hepimizin sağlığını düşünmemiz gerekiyor. Bu bilinçle hareket etmemiz gerekiyor, duyarlı olalım ki bu hastalığın önüne geçelim.” dedi.

Açılımlar yapılırken, ekonominin de canlanmasını beklediklerini kaydeden Saner, kapanma sırasında gerçekten sıkıntı yaşayan sektörlerin olduğuna değindi. Saner şunları kaydetti: “Bu süreci yönetmenin de çok kolay olmadığını söylemek lazım. Bakanlar Kurulu’muzun ürettiği kararlar çerçevesinde açılmaya başladık. Dolayısıyla ben hala ayın 15’i için temkinliyim. Daha temkinli olmamız lazım, henüz tünelin dışına çıkamadık sadece ışığı gördük.”

Aşılarla ilgili soruları yanıtlayan Saner, dünyada aşı ile ilgili uygulanan kriterlerin KKTC’de de aynı şekilde uygulanması için Sağlık Bakanlığıyla aynı fikirde olduklarını belirtti ve yeni gelen 20 bin doz aşının sadece ikinci doz için ayrıldığını söyledi ve: “Yeni bir aşı gelmeden, aşılara başlamayacağız” dedi.

Başbakan Saner ülkeye her gün ortalama 160 öğrenci geldiğini ifade ederek : “Dolayısıyla bizim o günkü kararları uygulamadık diye bir şey yok. Biz kararları revize etmedik, ondan önce olan kararları revize ettik. Yeni kararları değil” şeklinde konuştu.

Başbakan Ersan Saner, 1500 TL destek ödemeleri hakkında açıklamalarda bulunarak, “Bir önceki ayın maaş ödemeleri gerçekleşirken kredi kullandık. Paramız olsaydı eğer kredi kullanmazdık” dedi.

1500 TL ödemeler için bir kaynak bulmak zorunda olduklarının altını çizen Başbakan Saner, şöyle devam etti:

“Bunu da yapacağız ve ülkeyi kapattığımız için bu ödemeleri yapmak ve kaynağını bulmak zorundayız. Ne yaparsak yapalım bu sayının 40 binlere düşmeyeceğini düşünüyorum. 60 milyon TL de olsa 80 milyon TL de olsa bizim bu kaynağı bulup ödememiz gerekir.”

Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2021, 19:35