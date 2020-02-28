Başbakan, hastaların sevk edildiği Kolan Hastanesini ziyaret etti

Başbakan Ersin Tatar, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde çıkan yangının ardından 22 hastanın sevk edildiği Kolan Hastanesi’ni ziyaret ederek, durumlarına ilişkin bilgi aldı.

Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Başbakan Ersin Tatar, burada konuşmada, sevk edilen hastaların tedavilerinin sürdüğünü söyledi.

Hastanede, yangının hemen ardından gerekli hazırlıkların yapıldığını kaydeden Tatar, aşhekim, doktor ve hemşirelere teşekkür etti.

KKTC’de sağlık hizmetlerinin önemsendiğini belirten Tatar, devlet ve özelin yeri geldiği zaman işbirliği yapmasının önemine vurgu yaptı.

Tatar, böyle durumlarda karşılıklı ilişkilerin geliştirildiğini ve önemli hizmetlerin verildiğini kaydetti. 22 hastanın en iyi şartlarda gerekli ilgi ve alakayı gördüğünü belirten Başbakan TAtar, hastalara acil şifalar diledi.