Başbakan, Hatay'da Muharip Gazilerle biraraya geldi

Başbakan Ersin Tatar Hatay’da Kıbrıs ve Kore Gazileri Derneği ile Muharip Gaziler Derneği Hatay Şubesi’ni ziyaret ederek gazilerle bir araya geldi.

İlk olarak Hatay Kıbrıs ve Kore Gazileri Derneğini ziyaret eden Başbakan Tatar’ı derneğin önünde Mehteran Takımı karşıladı.

Dernek Başkanı Hasan Karataş yaptığı konuşmada, vatana vatan katan gaziler olarak Başbakan Tatar’I aralarında görmekten onur duyduklarını söyledi.

Başbakan Ersin Tatar da kahramanlık gösteren gazilere şükran duyduklarını kaydederek, vefa duygusuna önem veren biri olarak Türkiye’de gittiği her şehirde Kıbrıs gazilerini ziyaret ederek görüşlerini aldığını söyledi.

Tatar, Barış Harekatı olmasaydı bugün Kıbrıs’ta bir tek Türk’ün dahi kalmayacağını ifade ederek, Kıbrıs Türkü’nün her türlü esarete rağmen Mücahit ve Mehmetçik’le destan yazdığını söyledi.

“Tatar”, KKTC yoluna devam ediyor, bahtiyarız gazileri bağrımıza basıyoruz” dedi.

Tatar, Kıbrıs Türk halkının hiçbir zaman gazileri unutmayacağını ifade etti.

Başbakan Tatar; “Biz beraber tarih yazdık. KKTC’de ay yıldızlı bayraklarla var olmaya devam edeceğiz” dedi.

Başbakan Tatar’a Hatay Kıbrıs ve Kore Gazileri Derneği Başkanı Hasan Karataş tarafından ziyaretin anısına plaket takdim edildi.

Başbakan Ersin Tatar daha sonra Türkiye Muharip Gaziler Derneği Hatay Şubesi’ni ziyaret etti. Tatar burada da bando tarafından marşlarla ve coşkuyla karşılandı.

Dernek Başkanı Mehmet Ramiz Bakır, Hatay’da yaşayan gaziler olarak Kıbrıs’ın altın tepside sunulmasına sessizi kalmayacaklarını gerekirse yine göğüslerini siper edeceklerini söyledi.

Bakır, Kıbrıs’ta siyaset yapılırken şehitlerin kanları ve gazilerin izlerinin unutulamamasını istediklerini ifade etti.

Bakır, KKTC’nin AB uğruna yok sayılmaması gerektiğini belirtti.

Bakır, KKTC’nin Kıbrıs gazilerini unutmayarak Milli Mücadele Madalyası tevdi etmesini şükranla karşıladıklarını kaydetti.

Başbakan Ersin Tatar burada yaptığı konuşmada gazilerin Mehmetçiklerin 1974’e kadar Kıbrıs’ta esaret altında yaşayan Kıbrıs Türkü’nün imdadına yetiştiğini ve Kıbrıs’a barış ve huzurun geldiğini söyledi.

Tatar, “Biz büyük Türk milletinin evlatlarıyız bizi ayıran dağlar olabilir ama gönlümüz bir” diyerek Kıbrıs Türkü’nü Türkiye’den hiçbir gücün ayıramayacağını söyledi.

Tatar, Mavi Vatan’daki hakların ve çıkarlarının korunmasının KKTC ve Türkiye’yi daha güçlü bir hale getirdiğini belirterek, Kıbrıs’ta federal anlaşma çabalarıyla hiçbir yere gidilemeyeceğini söyledi.

Tatar, Türkiye’nin garantörlük haklarının sulandırılmasına ve oynanan oyunlara izin vermeyeceklerini söyledi.

Türkiye’nin garantörlüğünü terk etmeyeceklerini vurgulayan Tatar, “Bizim yolumuz Kıbrıs’ta iki devlet temelinde çözümden geçmektedir. Egemen eşitlik temelinde iki ayrı devletle devam edilmeli” dedi.

Tatar, Türkiye’nin desteğini mutlak surette istemeye devam edeceklerini belirterek böylesi temas ve ziyaretlerle ilişkilerin daha güçlendirildiğini belirtti ve “Geleceğimiz birliktedir” dedi.