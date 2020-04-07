Başbakan, Hemşireler ve Ebeler Birliği ile görüştü

Başbakan Ersin Tatar bugün Hemşireler ve Ebeler Birliği Başkanı Ali Bolat ile Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı Ali Özgöçmen’i kabul ederek görüştü.

Başbakan Tatar görüşmede yaptığı açıklamada, tüm dünyada süren salgında Doktorların yanında hemşirelerin de büyük bir özveri ve fedakarlıkla görevlerini yürüttüklerini kaydederek gerek hastanede hastalarla ilk muhatap olan, gerek sınır kapılarındaki denetlemelerde görev alan, gerekse otellerde karantinada bulunanların yanında olan hemşirelerin bu ve bunun gibi görevleri 7/24 başarı ile ortaya koyduklarına dikkat çekerek bu fedakarlıkları ve özverili çalışmalarından dolayı hepsini yürekten kutladığını söyledi.

Halkla iç içe ve en önde hizmet veren sağlık çalışanlarının hiçbir şekilde zarar görmemesi için büyük çaba gösterildiğini de anlatan Başbakan, sağlık alanında gerek teknik teçhizat gerekse diğer ekipmanlardan dolayı bir sıkıntı yaşanmaması için süratle bunların temininin sağlandığını kaydetti.

Sağlık çalışanlarının özveri ve çabalarını takdir ettiğini de kaydeden Başbakan “Sizlerin şahsınızda tüm üyelerinize teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Bu mücadeleden halk olarak, kurumlar olarak, devlet olarak daha güçlü çıkacağımıza inanıyorum. Şahsım ve hükümetim adına çabalarınızı ve gayretlerinizi takdirle karşıladığımızı ve minnet duygularımı ifade etmek isterim.” dedi.

Başbakan Tatar ülkemize turist olarak gelen ve burada koronavirüs tedavi ve karantina süreleri sonrasında geri dönen 800 Alman vatandaşının da burada bulundukları sürede görmüş oldukları yakın ilgi ve alakadan çok memnuniyet getirdiğini ve sağlık hizmetlerinden çok memnun olarak ayrıldıklarını belirterek dünyaya da güzel bir mesaj verilmiş ve bu sınav başarı ile verilmiştir.” Şeklinde konuştu.

BOLAT: EN ÖNE SAFLARDA MÜCADELE VERİLİYOR

Hemşireler ve Ebeler Birliği Başkanı Ali Bolat ise yaptığı konuşmada 853 ü kamu olmak üzere yaklaşık 1430 hemşirenin bu mücadelede en ön saflarda mücadele vermekte olduğunu anlatarak hemşireler arasında akademisyenler, öğretim elemanları da bulunduğuna dikkat çekti ve koronavirüsle mücadele kapsamında faaliyet gösteren Sağlık Koordinasyon Konseyine en ön safta hizmet vermekte olan hemşirelerin de değerli katkıları olabileceğine inandıklarını kaydetti.

Bu süreçte maddi ve manevi fedakarlığın önemli olduğunun da bilincinde olduklarını ve en kısa sürede bu süreci atlatarak salgından sonra daha iyi işlere de imza almak arzusunda olduklarını belirtti ve bazı görüş ve düşüncelerini Başbakanla paylaştı.

ÖZGÖÇMEN: SORUMLULUK BİLİNCİYLE HAREKT EDİYORUZ

Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı Ali Özgöçmen ise yaptığı konuşmada sendika olarak üyelerinin maddi çıkar gözetmeden ve sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ederek büyük bir fedakarlıkla görevlerinin başında olduklarını anlattı ve bunun yanında salgın sonrası bazı düzenlemelerin de gözden geçirilmesinin önemine işaret etti. Ali Göçmen “Hükümet birçok kararı yerinde almıştır. Ne hükümet ne de bizler salgın konusunda deneyimli değildik. Bu nedenle bazı kararların üretilmesinde geç kalınmış olabilir ancak doğru yoldayız” dedi.