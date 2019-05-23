Başbakan, ilk canlı yayın programında Genç TV'de önemli açıklamalar yaptı

Başbakan Ersin Tatar, Başbakan seçildikten sonra ilk canlı yayın programı için Kıbrıs Genç Tv’yi tercih etti.

Tatar, Mustafa Alkan’ın hazırlayıp sunduğu Er Meydanı programının konuğu oldu.

İşte Başbakan’ın programda konuştuklarından öne çıkan başlıklar.

-Her zaman halkımla iç içe oldum. Halk ile her zaman iletişim kurdum.

-Başbakanlığım müddetince de halk ile beraber olmaya devam edeceğim.

-Etkili muhalefet yaptık. Bu dönemde hükümetten çatlak sesler çıkmaya başladı. Bence ilk kıvılcım Kıbrıs sorunu konusunda başladı.

-Şimdi Kudret Bey’e diyorum ki Kıbrıs meselesi ile ilgili “Git inandığın şeyi savun biz arkandayız”

-Kıbrıs konusu, Türkiye ile uyum ve ekonomik konularda uyumumuz var.

-Geçmiş hükümetin nasıl bozulduğu belli. 4’lü koalisyonda Halkın Partisi bence puan kaybediyordu. Sayın Özersay, ülkenin önünü de açmak için bu kararı vermiştir.

-Bazı adam söylemeye çekinir, gocunur. Ben alnım açık söylerim. Türkiye benim Anavatanımdır.Bunu gönül rahatlıyla söylüyorum. Bizim yegane teminatımız Türkiye’dir.

-Bu baskı ile her şeyimizi değiştirelim demek değildir.Onlar da bize saygı duyuyor. Doğruları söylemek lazım her zaman.

-“Ankara’nın Memurları” manşetini atmak kendi ülkenin insanlarını küçük düşürmektir.

-Ben tabanıma dedim ki “Bugün seçim olsa UBP tek başına bile iktidara gelebilir. Ama hükümet boşluğu var. Şu anki seçim yasası ile seçime gitmek kaosa neden olur. Gerekli fedekarlıklara göğüs gererek elimizi uzatarak kuralım dedim. Kudret bey e de bunu bir fırsatçılığa çevirmeleyim dedim”

-Parti içinde potansiyel muhalefetler bile bana git kur arkandayız dediler.

-İçişleri Bakanlığını istedik ama onlarda kalması konusunda ısrarcı oldular. Biz bir an önce kurulması için üstüne gitmedik. Kırılma noktasına gitmeden çözdük.

-Kabineyi kurarken, bölgesel dengeleri de korudum.Kendime göre bir durum değerlendirmesi yaptım. Birini az severim birini çok severim değil. Başarı olması için çalıştım.

-Mutlaka tavsiyeler de aldım. Ancak kabineyi ben belirledim.

-UBP’nin başarısı sadece Bakanların değil tüm vekillerin başarısı olacaktır.

-(Kabineyi kurmadan önce 12.30'da elçiliğe gittiği iddiaları) Yok öyle bir şey. Günün sonunda ortalığı karıştırmak için her şey söylenecek. Ama Elçiliği ve Türkiye’yi bu işin içine neden karıştırıyorlar? Tabiiki istişare yaparız. Ben KKTC’nin ulvi çıkarları için herkesle görüşürüm. Ama karar benimdir.

-Liste son ana kadar kesin değildi. Ben bile emin değildim listemde. Kafamda gitti geldi. Aslında o sabah netleşti.

-Örnek olarak ben Hasan Taçoy’un o bakanlığı en iyi yapacağını düşündüm. Ve ona karar verdim. Bu sadece bir örnek.

-Kurultay hesapları ile de gitmedim. Bana küsecek olan varsa bir sonraki kurultayda o da onların bileceği. Ben başarı yakalamak istedim.

-Birlik bütünlük şu anda tamdır. Çalışıyor,uğraşıyor ve konuşuyorum.

-İlk yapacağımız iş Türkiye ile protokolü hızlandırmak.

-Tecrübemiz de var. Ekibimiz de var. İsim de verebilirim. Ömer Köseoğlu,Ahmet Havutçu, Suat Yeldener…

-Mutlaka ekonomik hayatı rahatlacağız.

-(Bütçe ve hazinenin Başbakanlığa bağlanması) Hükümet ortağım ile böyle düşündüm böyle protokol yaptım. Maliye Bakanım ile hiçbir sıkıntım yoktur. Geçiş dönemi için böyle bir uyguluma yapıyoruz.

-Maaşlarla ilgili Olgun Bey bir çalışma yapıyor. Bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum.

-KIBTEK de bir zam konusu var giderayak yapmak istemediler. 15 Milyon bir kayıp var.

-Maliye ile ilgili detayları henüz alamadım. Alınca her şeyi çok rahat konuşabileceğim.

-(Özelleştirmeler)Kamu-Özel ortaklığıdır. Tamamen satış yoktur. Ercan da olduğu gibi. Bu kadar yatırım bu kadar süre ve gelir paylaşımı. O şekilde bu sıkıntılar aşılır.Model bu. Bunun rahatlığı içindeyiz.

-(Cumhurbaşkanlığı seçimi) Ben Başbakan olduğum için kendimi bu yarışa koymadım. İç meselelere yoğunlaştım.Parti karar verecek. Hangi aday verecek ve nasıl? Oğuzhan Bey, Zorlu bey.. Bu birkaç içerisinde gündeme gelecek…

-Özersay’ın adaylığı ile ilgili spekülasyonlar yapıldı. Biz böyle bir şey konuşmadık. Zaten kendisi de söyledi.

-(Özersay’ın desteklenmesi) O günün şartlarına bakmak lazım. Şu an tabanın istemi UBP’nin kendi adayını çıkarmasıdır.

-Halkımız daha iyisini haketmektedir. Biz bunu başaracağımıza inanıyorum.

Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2019, 23:54