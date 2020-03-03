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Başbakan, Kayseri'de

Başbakan, Kayseri'de
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Başbakan Ersin Tatar, Kayseri'de temaslarda bulunuyor. Kayseri Kalesi ve Kayseri Arkeoloji Müzesi’ni ziyaret eden Tatar, kapalı çarşıyı da gezdi. 
Tatar'a Kayseri Valisi Şehmus Günaydın,  Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Üniversitesi Rektörü Kurtuluş Karamustafa da eşlik etti.
Tatar, ziyaretleri sırasında basının sorularını yanıtladı.  Tatar idlip'te şehit düşen Mehmetçik için Türk milletine başsağlığı diledi.
Açıklamalarında TC - KKTC ilişkilerine de değinen Tatar, iki ülkenin birlikteliğinin 1974 sonrasına değil çok öncelere dayandığını vurguladı.
Tatar, Türkiye'nin her zaman  Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu, olmaya devam edeceğini söyledi.
Türk ordusunun 1974 Barış Harekatı'nda garantörlük haklarını kullanarak, Kıbrıs Türkü’nü korumak için  Kıbrıs'a çıktığını belirten Tatar, "Türkiye’nin Kıbrıs’a müdahalesine kimse itiraz edemez" dedi.
Başbakan Tatar, TC-KKTC ilişkilerinin güçlü şekilde devam ettiğini ancak bunun gelecek nesillere de doğru şekilde anlatılması gerektiğinin altını çizdi.
Bu arada Tatar, Milli Mücadele Müzesi ile Selçuklu Müzesi’ni de ziyaret etti.

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