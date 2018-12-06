Başbakan: "Olağandışı bir dönemden geçiyoruz"

Başbakan Tufan Erhürman, ülkede yaşanan sel felaketi nedeniyle olağan dışı bir dönemden geçilmekte olduğuna işaret ederek, bu zor günlerin elbirliğiyle en az zararla atlatılması için çalıştıklarını vurguladı.



Erhürman, yağışlı havanın yarına kadar yer yer devam edeceğinden, tedbir amacıyla okullarda yarın için de eğitime ara verilmesinin kararlaştırıldığını açıkladı.



Başbakan Erhürman; ülkede, can kayıplarına da neden olan sel felaketinin yaşandığı bölgelerde yaptığı incelemelerin ardından Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’nden de aldığı bilgiler ışığında basına son durumla ilgili açıklamalarda bulundu.



Gün boyu yaptığı incelemeleri değerlendiren Erhürman, dört kişinin üçünün cesedine ulaşıldığını, kayıp bir kişinin ise arama kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü Türkiye’den AFAD’dan da yardım teklifi geldiğini, bunu Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’na bildirdiklerini ve gerekmesi halinde araç yardımının da alınacağını söyledi.



Gerek Polis, gerekse Sivil Savunma ve askeri diğer görevlilerin sahada aralıksız çalışmalarını sürdürdüğünü de belirten Erhürman, vatandaşlardan, bu görevlilerin uyarı ve talimatlarına eksiksiz riayet etmelerini istedi.



“Olağan dışı bir dönemden geçiyoruz” diyen Başbakan, bu zor günlerin elbirliğiyle en az zararla atlatılması için çalıştıklarını vurguladı.



Çok gerekli olmadıkça uyarı yapılan yolların kullanılmaması çağrısı da yapan Erhürman, oluşturulan kriz masasının 24 saat görev başında olacağını ve basın yoluyla bilgilendirme yapılacağını söyledi.