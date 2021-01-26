Başbakan Saner açıkladı...Lefkoşa ve Girne kapanıyor

Meclis'te toplantı gerçekleştiren Bakanlar Kurulu'nun toplantısı tamamlandı.
Toplantı sonrası alınan kararları Başbakan Ersan Saner açıkladı.
Saner'in açıklamalarından satır başları şöyle:
-Girne bu akşamdan 10 Şubat’a kadar
Lefkoşa ise yarın akşamdan 3 Şubat’a kadar faaliyetler durduruldu.
Açık kalacak hizmetler: Eczane, benzin, market ,kasap ve tedarikçileri.Restoranların sadece paket servis hizmetleri. İnternet servis sağlayıcıları.Su üretici ve dağıtıcıları. Gıda, süt ve inşaat işleri tedarikçileri.
-Hafta sonları ise tüm ülkede sokağa çıkma yasağı uygulanacak.
-Bu tarihlerde Girne ve Lefkoşa’ya giriş çıkışlar yasaklandı.
-Bakanlıklarda ita amirlerinin belirteceği çerçevede ihtiyaç duyulan personelin göreve çağrılması.
-Sokağa çıkma yasağı, bu akşam 22.00 yarından itibaren 20.00 olarak uygulanacak.
-Okullarda yüzyüze eğitimlerin durdurularak online eğitime geçilmesi
-Kreşler ve özel eğitim merkezlerini kapsamamaktadır.Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2021, 17:08