Başbakan Saner açıkladı...Lefkoşa ve Girne kapanıyor

Başbakan Saner açıkladı...Lefkoşa ve Girne kapanıyor
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Meclis'te toplantı gerçekleştiren Bakanlar Kurulu'nun toplantısı tamamlandı.

Toplantı sonrası alınan kararları Başbakan Ersan Saner açıkladı.

Saner'in açıklamalarından satır başları şöyle:

-Girne bu akşamdan 10 Şubat’a kadar

Lefkoşa ise yarın akşamdan 3 Şubat’a kadar faaliyetler durduruldu.

Açık kalacak hizmetler: Eczane, benzin, market ,kasap ve tedarikçileri.Restoranların sadece paket servis hizmetleri. İnternet servis sağlayıcıları.Su üretici ve dağıtıcıları. Gıda, süt ve inşaat işleri tedarikçileri.

-Hafta sonları ise tüm ülkede sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

-Bu tarihlerde Girne ve Lefkoşa’ya giriş çıkışlar yasaklandı.

-Bakanlıklarda ita amirlerinin belirteceği çerçevede ihtiyaç duyulan personelin göreve çağrılması.

-Sokağa çıkma yasağı, bu akşam 22.00 yarından itibaren 20.00 olarak uygulanacak.

-Okullarda yüzyüze eğitimlerin durdurularak online eğitime geçilmesi

-Kreşler ve özel eğitim merkezlerini kapsamamaktadır.

Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2021, 17:08
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