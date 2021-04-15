Başbakan Saner, Bakanlar Kurulu kararlarını açıkladı

Başbakan Ersan Saner, Bakanlar Kurulu kararlarını açıkladı.
Saner’in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:
-Akaryakıt fiyatlarında herhangi bir artış olmayacak.
-Sokağa çıkma yasağı 19 -26 Nisan arasında saat 21.00’den sabah 05.00’e kadar olacak.
-Pazar günleri uygulanan tam kapanma devam edecek.
-Marketler Pazartesinden itibaren 07.00 – 20.00 arası açık olacak
-Cumartesi günleri restoran, meyhane, kahvehane, berberler 18.00’e kadar hizmet verebilecek.
-Yeşil hat tüzüğü çerçevesinde ticaret yapanlar günübirlik geçiş yapabilir.
-Larnaka’ya gidenler ya da gelenler T izinli araçlarla yapabilecek. Azami 3 saatte geri dönebilmesi gerekir.
-Açık ve kapalı alanlarda doğum günü, nişan v.s yapılamayacaktır.
-Toplu ibadetler ve iftar yemekleri yapılamayacak.
-İngiltere’den gelenlere 14 karantinada kalarak giriş yapabilecek.
-Ev karantinasına uygun kişiler 14 günlük süreyi evde geçiririken kendi araçları ile temas olmadan gidebilecektir.
-Otellere charter ile gelen müşterilerin dışında dışardan asla müşteri kabul edilmeyecek.
-Bire bir dans ve bale v.s. eğitimler yapılabilecek toplu eğitim yapılamayacak.Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2021, 21:45