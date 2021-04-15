Başbakan Saner, Bakanlar Kurulu kararlarını açıkladı

Başbakan Saner, Bakanlar Kurulu kararlarını açıkladı
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Başbakan Ersan Saner, Bakanlar Kurulu kararlarını açıkladı.

Saner’in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

-Akaryakıt fiyatlarında herhangi bir artış olmayacak.

-Sokağa çıkma yasağı 19 -26 Nisan arasında saat 21.00’den sabah 05.00’e kadar olacak.

-Pazar günleri uygulanan tam kapanma devam edecek.

-Marketler Pazartesinden itibaren 07.00 – 20.00 arası açık olacak

-Cumartesi günleri restoran, meyhane, kahvehane, berberler 18.00’e kadar hizmet verebilecek.

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-Güneye sağlık için geçiş yapanlar ülkeye dönerken son 3 günlük PCR testi ibraz edebilecek.

-Yeşil hat tüzüğü çerçevesinde ticaret yapanlar günübirlik geçiş yapabilir.

-Larnaka’ya gidenler ya da gelenler T izinli araçlarla yapabilecek. Azami 3 saatte geri dönebilmesi gerekir.

-Açık ve kapalı alanlarda doğum günü, nişan v.s yapılamayacaktır.

-Toplu ibadetler ve iftar yemekleri yapılamayacak.

-İngiltere’den gelenlere 14 karantinada kalarak giriş yapabilecek.

-Ev karantinasına uygun kişiler 14 günlük süreyi evde geçiririken kendi araçları ile temas olmadan gidebilecektir.

-Otellere charter ile gelen müşterilerin dışında dışardan asla müşteri kabul edilmeyecek.

-Bire bir dans ve bale v.s. eğitimler yapılabilecek toplu eğitim yapılamayacak.

Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2021, 21:45
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