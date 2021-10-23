Başbakan Saner'in eşinden açıklama

Başbakan Ersan Saner’in eşi Bahar Saner de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda video skandalıyla ilgili açıklama yaptı.

Bahar Saner’in paylaşımı şu şekilde:

“Kıymetli dostlar,

Ben ve ailem bugüne kadar özel hayatımızla gündem yaratmayı tercih etmedik.

Buna rağmen son günlerde özel hayatımızı ilgilendiren olaylarla gündeme taşındık.

Bunun maksatlı yapıldığını düşünmek istemiyorum.

Ancak yaratılan gündem ailemizden ziyade siyasal kirlenme yönüyle tüm toplumuzu derinden etkiledi.

Niyetim kimseye ahlak veya etik dersi vermek değildir.

Ancak eşimle boşanıp boşanmadığım ailevi bir meseledir.

Önemle vurgulamak isterim ki; toplumumuzun,bizim kişisel hayatımızdan çok daha ciddi sorunları vardır.

Kaldı ki böyle bir gündemimiz yok.

Saygı duyduğunuz için çok teşekkür ederim.

Saygı ve sevgiyle kalın.”