Başbakan Saner mesaj yayınladı

Başbakan Ersan Saner, 21-25 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda, Kıbrıs Türk halkının, 1955-1974 yılları arasında şehitler vermek pahasına, mücadele vererek özgürlüğünü koruyabildiğini ve bir devlet kurulabildiğini ifade ederek, devlete sahip çıkmanın şehitlere verilen sözün bir gereği olduğunu kaydetti.

Başbakan Saner mesajında, “Kıbrıs Türk halkı zor günlerden geçerek bu günlere geldi. Bir daha yaşanmasını asla istemediğimiz saldırılar, acılar yaşadık. Kıbrıs Türkü’nün 21-25 Aralık 1963 Kanlı Noel’inde Rum saldırılarına karşı Kıbrıs’ın dört bir yanında verdiği mücadele, tarihin en onurlu, kahramanca direnişlerinden biridir” dedi.

21 Aralık 1963’te Akritas Planı’nın yürürlüğe konularak adanın bütününün Yunan hegemonyasına alınması hedeflendiğini hatırlatan Saner, “Ama başaramadılar. Kıbrıs Türk Mücahidinin direnişi ile Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlük hakkını kullanarak müdahalede bulunması Rum-Yunan ikilisinin emellerine ulaşmasını engelledi” ifadelerini kullandı.

Başbakan Saner, mesajında şunları kaydetti:

“Tarihi gerçekler ortadadır; Kıbrıs Türk halkı, 1955-1974 yılları arasında şehitler vermek pahasına, şanlı bir mücadele ile özgürlüğünü koruyabilmiştir. 20 Temmuz 1974 Barış Harekâtı ve yine şehitlerimiz sayesinde üzerinde devlet kurduğumuz bir coğrafyaya kavuştuk; Egemenliğimizi perçinledik. Kimse bizi bu noktadan geri götüremez. Devletimize özgürlüğümüze, egemenliğimize sahip çıkmak şehitlerimize verdiğimiz sözün, gelecek nesillere olan borcumuzun bir gereğidir.”

Saner, “Türk halkının özgürlüğü için canını veren şehitlerimizi rahmetle, aramızda olan gazilerimizi şükranla aramızda olmayanları da rahmetle anıyoruz” dedi.

Mesajında Kıbrıs konusuna da işaret eden Başbakan Saner, Crans Montana’dan bu yana yaşananlar gelişmelerin Rum liderliğinin tutumunu ortaya koyduğunu ve artık Kıbrıs’ta federal bir çözüm olamayacağını netleştirdiğini ifade ederek, “Egemen eşitliğe dayalı iki devletli bir anlaşma, anlaşmalı ayrılık gibi çözüm formüllerinin de artık masaya konulması lazımdır” ifadesine yer verdi.

Saner, ayrıca Kıbrıs Türk toplumunun, KKTC’ye sahip çıkarak, Rum tarafının Kıbrıs Türk halkının haklarını gasp etmesine dur denmesi gerektiğini de kaydetti.