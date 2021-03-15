Başbakan Saner ve Sağlık Bakanı Üstel’den 14 Mart tıp bayramı nedeniyle ziyaretler

Başbakan Ersan Saner, aşı programının Sağlık Bakanlığı tarafından Çarşamba günü halkla paylaşılacağını açıklayarak, “Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nden alınan 20 bin aşı ile yeni bir aşılama yapmıyoruz. 20 bin aşının tümü ikinci doz aşıların tamamlanması için kullanılıyor” dedi.

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, AstraZeneca aşısının Güney Kıbrıs’ta durdurulmadığını, Avrupa’nın bazı ülkelerinde durdurulduğunu ve o serilerin iptal edildiğini belirtti. Üstel, “Bizim ülkemize gelen aşılar o serilerin dışındadır. Hem Avrupa Birliği’nden hem de İngiltere’den de bu konuda görüşler alındı. O doğrultuda çalışmalar yapılmaktadır. Dolayısıyla ülkemizde bu aşılar yapılmayacak iddiası söz konusu değil” ifadelerini kullandı.

Başbakan Saner ve Sağlık Bakanı Üstel, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Acil Durum Hastanesi ve Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne ziyaretlerde bulundu.

Saner ve Üstel, Acil Durum Hastanesi’ni ziyaretlerinin ardından hastane önünde basına açıklamalar yaptı. Saner ve Üstel’e hastane yetkilileri de eşlik etti.

ÜSTEL

Sağlık Bakanı Üstel, Başbakan Saner ile birlikte 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Acil Durum Hastanesi ve Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne ziyaretlerde bulunduklarını belirterek, hem sağlık çalışanlarının bayramlarını kutlamak hem de yaşanan sorunları aşma amacında olduklarını kaydetti.

“Gördüğümüz tablo bizi çok umutlandırdı” diyen Üstel, geleceğin daha da iyi olması için hastanedeki eksiklikler konusunda Başhekim, Bakanlığın Müsteşarı ve elemanlarıyla görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Üstel, ilerleyen günlerde ülkenin önünü açmak için, ekonominin çarklarını çevirmek için, yavaş yavaş açılım yaparken, hastanelerin altyapısını güçlendirmek amacıyla önemli olan girişimlerin başlatılması hedefinde olduklarını belirtti.

Üstel son olarak, sağlıkta emeği geçen, uğraş veren özellikle de Covid-19 salgını başladıktan sonra o günden bugüne bıkmadan, usanmadan, yorulmadan çalışan sağlık çalışanlarının, doktorların, kapıcısından en yüksek noktaya kadarki sağlık çalışanlarının bir kez daha bayramlarını kutlayarak, teşekkürlerini sundu.

SANER

Başbakan Saner de, dünün 14 Mart Tıp Bayramı olduğunu hatırlatarak, Sağlık Bakanı Üstel ile bu ziyaretleri, başta doktorlar olmak üzere sağlık çalışanlarının bayramını kutlamak için gerçekleştirdiklerini söyledi. Saner, ziyaretler sırasında ihtiyaçların ne olduğu konusunda ayrıntılı şekilde görüşmelerin devam ettiğine de dikkat çekti.

Covid-19 salgının ülkede de tüm dünyada olduğu gibi 2020 yılı ve 2021 yılının başlarında ciddi şekilde hissedildiğini ifade eden Saner, KKTC sağlık çalışanlarının üstün performansı ile Covid-19 sürecini diğer ülkelere göre çok daha rahat atlatıyor görünse de buradaki bazı sıkıntılar ve hizmet vermede yaşanan aksaklıkların giderilmesi için Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere hükümet olarak tüm çabalarını ortaya koyduklarını kaydetti.

Saner, Anavatan Türkiye’ye teşekkürü bir borç bildiğini vurgulayarak, Acil Durum Hastanesi yapılmamış olsaydı Covid-19 salgınıyla mücadele KKTC’nin çok ciddi sıkıntı yaşayacağına inandığını dile getirdi.

Altyapının güçlendirilmesi ve sağlık çalışanlarının üstün performansı ile övünülecek durumda olunduğunun altını çizen Saner, sağlık çalışanlarının Tıp Bayramını kutlayarak, çabalarını yürekten takdir ettiğini söyledi.

AŞI PROGRAMI… “SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN ÇARŞAMBA GÜNÜ HALKLA PAYLAŞILACAK”

Aşı programı hakkındaki soru üzerine Başbakan Saner, programın Sağlık Bakanlığı tarafından Çarşamba günü halkla paylaşılacağını açıklayarak, “Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nden alınan 20 bin aşı ile yeni bir aşılama yapmıyoruz. Basında çıkan bu tip haberlere de cevap olur. Herhangi bir yeni aşılama yok. Bu konuda halkımız rahat olsun. 20 bin aşının tümü ikinci doz aşıların tamamlanması için kullanıyor Sağlık Bakanlığı. Bundan sonraki süreci de tüm halkımızla şeffaf bir şekilde paylaşacağız” şeklinde konuştu.

ASTRAZENECA AŞISININ BAZI ÜLKELERDE DURDURULMASI… ÜSTEL: “BİZİM ÜLKEMİZE GELEN AŞILAR O SERİLERİN DIŞINDADIR”

AstraZeneca aşısının Avrupa’da ve birçok ülkede kullanımının durdurulmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Sağlık Bakanı Ünal Üstel ise, AstraZeneca aşısının Güney Kıbrıs’ta durdurulmadığını, Avrupa’nın bazı ülkelerinde durdurulduğunu ve o serilerin iptal edildiğini belirtti. Üstel, “Bizim ülkemize gelen aşılar o serilerin dışındadır. Hem Avrupa Birliği’nden hem de İngiltere’den de bu konuda görüşler alındı. O doğrultuda çalışmalar yapılmaktadır. Dolayısıyla ülkemizde bu aşılar yapılmayacak iddiası söz konusu değil” dedi.

Güney Afrika varyantının ülkeye gelip gelmediği sorusuna ise Bakan Üstel, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi DNA Laboratuvarı’nda çalışmaların başladığını belirterek, hem Afrika varyantı hem de Londra varyantı olarak gelen kitlerle birlikte çalışıldığını, önümüzdeki günlerde tespitlerin kamuoyu ile paylaşılacağını bildirdi.