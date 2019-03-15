Başbakan, sendikalarla görüştü

Başbakan Tufan Erhürman, "Kamu Reformu" ile ilgili görüşlerini dinlemek amacıyla kamuda yetkili 13 sendikanın temsilcileriyle bir araya geldi.

Başbakanlık’ta yer alan toplantı, 12.30'da başladı. Toplantıda, Başbakan Erhürman, kamuda yetkili memur ve işçi sendikalarıyla Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı konusunda görüş alış verişinde bulunacak.

Kamu reformu yasası olarak da bilinen Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın ele alındığı Başbakanlık Toplantı Salonu’ndaki toplantıya Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMU-SEN), Gümrük Çalışanları Sendikası (GÜÇ-SEN), Meclis Çalışanları Sendikası (MEC-SEN), Kıbrıs Türk Memur Sendikası (MEMUR-SEN), Gelir ve Vergi Dairesi Çalışanları Sendikası (VERGİ-SEN), Kıbrıs Türk Telekomünikasyon Çalışanları Sendikası (TEL-SEN), Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (TIP-İŞ), Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES), Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası(HTKS), Hazine Çalışanları Sendikası (HAZİNE-SEN) ve Kıbrıs Türk Kamu Emekçileri Sendikası (KES) başkan ve temsilcileri katıldı.

Toplantıda, Başbakanlık Müsteşarı Hasan Alicik, Başbakanlık Özel Kalem Müdürü Mustafa Ergüven, Personel Dairesi Müdürü Nahide Kayan Eraslan, Personel Dairesi Şube Amiri Ümran Tözün ve Başbakanlık Danışmanlarından Ece Billuroğlu yer aldı.