Başbakan Sucuoğlu, Memur- Sen’i ziyaret etti

Ankara’da bulunan Başbakan Faiz Sucuoğlu, Türkiye Memur Sendikaları Konfederasyonu’nu (Memur-Sen) ziyaret etti.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün açıklamasına göre, Türkiye'nin en büyük sendika konfederasyonlarından Memur-Sen’in genel merkezini ziyaret eden Başbakan Sucuoğlu, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile Memur-Sen’e bağlı sendika genel başkanlarıyla görüştü.

Sucuoğlu’na KKTC Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü, Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Amcaoğlu, Maliye Bakanlığı Genel Koordinatörü Özdemir Kalkanlı da eşlik etti.

Çalışma hayatı ve sendikal gündeme ilişkin konuların görüşüldüğü toplantıda, Memur-Sen’i çalışmalarından dolayı tebrik eden Sucuoğlu, sahip olduğu örgütlü yapısı ile Memur-Sen’in ulusal ve uluslararası anlamda başarılı bulduğunu kaydetti.

Ali Yalçın ise Kıbrıs’taki çalışma hayatı, işçi ve işveren gündeminin yanı sıra sendikal faaliyetleri yakından takip ettiklerini ve zaman zaman çeşitli konular üzerinde istişarelerde bulunduklarını ifade ederek, Memur-Sen’i ziyaret eden Başbakan Sucuoğlu’na teşekkür etti.