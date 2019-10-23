Başbakan Tatar Anamur'da

Başbakan Ersin Tatar, Anamur Ticaret ve Sanayi Odası’nın davetlisi olarak "6. Anamur Tarım ve Gıda Fuarı"na katılmak ve açılışı yapmak üzere Adana’dan Anamur'a geçti.

Anamur'a gelişinde törenlerle karşılanan Başbakan Tatar'a Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz da eşlik ediyor.

Başbakan Ersin Tatar ve beraberindeki heyet Adana'ya varışının ardından karayolu ile Anamur'a geldi.

Tatar, Anamur'da 6. Tarım ve Gıda Fuarı'nın açılışını yapacak, temas ve incelemelerde bulunacak.

Başbakan Ersin Tatar'a Anamur ziyaretinde KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli eşlik ediyor.

Başbakan Tatar'ın heyetinde bürokratların yanısıra Kıbrıs Türk Ticaret Odası ve Kıbrıs Türk Sanayi Odası yetkilileri de yer alıyor.