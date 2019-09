Başbakan Tatar, Ankara'da Oktay ile görüştü

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC ile TC arasında imzalanan mali ve ekonomik işbirliği protokolü kapsamında bugün itibarıyla 653 milyon TL’nin KKTC’ye aktarıldığını kaydederek, “Bu sadece başlangıç. Türkiye Cumhuriyeti nasıl ki bugüne kadar her alanda KKTC’ye tam desteğini vermişse bugünden sonra da desteğini kararlıkla vermeye devam edecek” dedi.

Oktay, “Ekonomik işbirliği, adanın elektrik ihtiyacının karşılanmasının önünü açacak, projelerin hayata geçmesini de hızlandıracak. Ulaşım sektörü de bunların içindedir” şeklinde konuştu.

Fuat Oktay, Ankara’da Başbakan Ersin Tatar onuruna öğle yemeği verdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yer alan yemekte, Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu da yer aldı.

Yemekten sonra görüşmeye geçildi, sonrasında Oktay ve Tatar açıklama yaptı.

EKONOMİK KONULARI DEĞERLENDİRİLDİ

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Başbakan Tatar ve heyetini Ankara’da ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

Türkiye Barolar Birliği’nin “Kıbrıs’ta Son Söz” panelinden sonra Başbakan Tatar’la özelikle ekonomik konuları değerlendirmek üzere bir araya geldiklerini kaydeden Fuat Oktay, Türkiye ile KKTC arasında imzalanan 750 milyon TL’lik mali ve ekonomik işbirliği protokolüne işaret etti.

Oktay, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla protokolün uygulanması için harekete geçildiğini, bugün itibarıyla 653 milyon TL’nin KKTC’ye aktarıldığını açıkladı.

Oktay, Tatar’la bugünkü görüşmelerinde bu kaynağın nasıl değerlendirileceğini, ulaşım, turizm, reel sektör, savunma, tarım gibi alanlarda hangi projelerin nasıl finanse edileceğini, geleceğe yönelik özellikle gelir getirecek ve istihdam yaratacak projelerle ilgili birlikte neler yapılabileceğini ele aldıklarını, verimli bir çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi.

Fuat Oktay, KKTC’ye aktarılan kaynağın hayırlı olmasını dileyerek, “Bu sadece başlangıç. Türkiye Cumhuriyeti nasıl ki bugüne kadar her alanda KKTC’ye tam desteğini vermişse bugünden sonra da desteğini kararlılıkla vermeye devam edecek” dedi.

“KIBRIS POLİTİKASINDAKİ DURUŞUMUZ NET”

Oktay, Kıbrıs politikasındaki duruşlarının net olduğunu dile getirerek, uluslararası ambargolara işaret etti, “Yapılanlar net şekilde insan hakları ve hukuk ihlalidir” dedi.

İnsanların en temel haklarından biri olan seyahat özgürlüğünü engelleyecek ulaşım ambargosundan söz edildiğini belirten TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Bizim bunu en yüksek perdeden dünyaya haykırmamız gerek” şeklinde konuştu.

Oktay, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da bunu her fırsatta kararlı şekilde dile getirdiğini, bunu aynı kararlılıkla dile getirmeye devam edeceklerini söyledi.

“TURİZMDE 1 MİLYAR DOLARLIK HACİM YAKALANDI… HEDEFİMİZ BUNU İKİYE KATLAMAK… HATTA ÖTESİNE GEÇMEK”

Turizmin KKTC’de gelişen bir sektör olduğunu, 1 milyar dolarlık bir hacim yakalandığını belirten Oktay, “Hedefimiz bunu ikiye katlamak. Hatta ikiye katlamak da yeterli değil diye düşünüyoruz, bunun ötesine geçeceğiz. Türkiye’deki turizm sektörüyle nasıl işbirliği yapılabilir, onun yollarını araştırıyoruz. İnşallah bu konuda da başarılı olacağız” dedi.



“ADANIN ELEKTRİK İHTİYACINI DA BİR AN ÖNCE KARŞILAMA ARZUSUNDAYIZ”

Su projesine işaret eden, içme suyundan sonra tarımda kullanılacak suyla ilgili çalışmaların da kısa sürede tamamlamasını temenni eden Oktay, “Adanın elektrik ihtiyacını da bir an önce karşılama arzusundayız. Sayın Erdoğan’ın talimatları da bu yönde. İlgili bakanlıklar bir arada çalışıyor. İnşallah bunun da çözümünü bir an önce buluruz. Ekonomik anlamdaki işbirliği bunun da önünü açacak, projelerin hayata geçmesini hızlandıracak. Ulaşım sektörü de bunun içindedir” şeklinde konuştu.

“BÖYLE OLDU - BİTTİ’LER TÜRKİYE İÇİN ÇALIŞMAZ”

Hidrokarbon kaynaklarının kullanımına değinen Oktay, Rum tarafının ve uluslararası camianın bu konuyu oldu - bittiye getirmeye çalıştığını belirterek, “Böyle bir oldu bitti Türkiye için çalışmaz. Bunun çalışmayacağını herkes görecek” dedi.

Başbakan Ersin Tatar’ın da dediği gibi Türkiye’nin Anadolu’ya hapsedilemeyeceğini kaydeden Fuat Oktay, şunları kaydetti:

“Türkiye’yi kimse hiçbir yere hapsedemez. Bunu yapmaya çalışanlar tarihe bakarlarsa bunun cevabını görürler. Tarihin tekerrür etmesi kendi aleyhine olur diye düşünüyorum. Oldu - bitti’lere kalkışılmamalı. Adadaki her iki halkın da komşuluk ilişkileri bölge barışı açısından fayda sağlayacaktır. Burası barış adası olabilir. Her iki halk eşit siyasi temelde, eşit haklara sahip olarak adil bir paylaşımla adanın zenginliğine sahip olabilir. Umarım bu konu böyle sonuçlanır” dedi.

TATAR: “OKTAY’IN AÇIKLAMALARI ÖNEMLİ MESAJLAR İÇERİYOR”

Başbakan Ersin Tatar da konuşmasında, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın dün akşamki turizm resepsiyonunda ve bugün Türkiye Barolar Birliği’ndeki panelde yaptığı açıklamaların önemli mesajlar içerdiğini, bunları memnuniyetle dinlediklerini söyledi.

Tatar, ev sahipliğinden ötürü Fuat Oktay’a teşekkür etti.

Başbakan Tatar, mali ve ekonomik işbirliği protokolü kapsamında ilk dilim olan 653 milyon TL’nin bugün itibarıyla KKTC’ye aktarıldığını belirterek, “Protokolün uygulanmaya başlanacak olması önemli bir gelişme ve mesaj” dedi.



“EKONOMİ HAREKETLENECEK”

Tatar, ekonominin hareketleneceğini belirterek, bir takım taahhütlerin yerine getirilmesi, turizm, yükseköğrenim, hizmet sektörü, sanayi bölgeleri, reel sektör, tarımda su projesiyle ilgili yapılacak bir takım çalışmalara işaret etti.

Tatar, bu çalışmaların KKTC ekonomisinin gelişebilmesi, kalkınabilmesi, büyüyebilmesi, ülkenin dinamikleri için önemli olacağını söyledi.

“GÜVENLİ ORTAM SAĞLANDI… ÖNEMLİ OLAN DEVAM ETTİRİLMESİ”

Türkiye’nin reel desteği ile KKTC’de güvenli bir ortam yaratıldığını belirten Tatar, “Önemli olan, bu güvenli ortamın devam ettirilmesi” dedi.

Pozitif ve umutlu olduklarını kaydeden Başbakan Ersin Tatar, doğru projelerle KKTC’ye sahip çıkılması gerektiğini söyledi.

Doğu Akdeniz’deki pozisyonun daha ileriye götürülebilmesi için istikrarın yakalanması gerektiğini belirten Başbakan, “İstikrarın olduğu bir ortamda ekonomik büyüme, insanların refahı için mutlaka önemli adımlar atılır” şeklinde konuştu.

“HAKSIZ AMBARGOLARIN VE İZOLASYONLARIN ÜSTESİNDEN GELEBİLMEMİZ İÇİN TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN ÖNEMLİ DESTEKLERİ VAR”

Tatar, haksız ambargoların ve izolasyonların üstesinden gelinebilmesi için Türkiye Cumhuriyeti’nin önemli destekleri olduğunu kaydederek, Doğu Akdeniz ile Kapalı Maraş konularında ve Ercan’a direkt uçuş için hukuki mücadele başlatma konusunda kararlı olduklarını vurguladı.

Tatar; turizmin gelişmesi, Kıbrıslı Türklerin dünya ile buluşabilmesi için mutlaka direkt uçuşların olması gerektiğini dile getirdi.

“BU SAATTEN SONRA İKİ DEVLET TEMELİNDE BİR ÇÖZÜM BİZİ SELAMETLE İLERİYE TAŞIYABİLİR”

Başbakan Tatar, uluslararası anlaşmalarda Kıbrıs’ta iki eşit halk olduğunun kabul edildiğini belirterek, “Annan Planı süreci sonrasında Kıbrıslı Türklerin açılımları karşısında Rumlardan hiçbir iyi niyet göremedik. Ortaklık temelinde bir anlaşmaya hiçbir zaman yanaşmadılar. Bu saatten sonra siyasi eşitliğe değil, egemen eşitliğe dayalı, iki devlet temelinde bir çözüm bizi selametle ileriye taşıyabilir” dedi.