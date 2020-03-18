Başbakan Tatar, Bilim Kurulu ile biraraya geldi

Başbakan Ersin Tatar, COVID-19’un ülkede görülmesinin ardından kurulan Bilim Kurulu ile bugün bir kez daha bir araya geldi.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, Bakanlar Kurulu toplantısı öncesinde bilim insanları ile buluşan Başbakan Tatar, alınan tedbirlerin virüsün yayılma hızı üzerindeki etkileri, yayılım hızı ve atılması gereken adımlar konusunda bilim insanlarının görüşlerini dinledi.

Bilim insanlarının dünyadaki gelişmeleri izlediğini ve ülke gerçeklerine uygun modellemeler geliştirmenin yanı sıra sürecin bilimsel gerçeklere dayalı olarak yönetilmesine ışık tutacak pek çok öneri hazırladığını belirten Başbakan Tatar, amacın gerek Bilim Kurulu gerekse kamu sağlık çalışanları ve örgütlerinin yetkililerinin katılımı ile oluşturulan Danışma Kurulu ile Özel Hastaneler Birliği, Serbest Çalışan Hekimler Birliği ve üniversite hastanelerinden süreçle ilgili bilgiler almak ve Bakanlar Kurulu’na bu bilgiler ışığında yön vermek olduğunu söyledi.

Bakanlar Kurulu’nun ilk vakanın görüldüğü günden itibaren gereken adımları atmaya başladığını ve pek çok önlem aldığını ifade eden Başbakan Ersin Tatar, hükümetin bu konuda çok hassas hareket ettiğini ve alınan tedbirlerin de bilimle uyumlu ve sürdürülebilir temelde olmasına azami dikkat ettiklerini söyledi.

"EVDEN ÇIKMAYIN... BİR METRE MESAFEYE HERKES DİKKAT ETSİN"

Mecbur olmayan kimsenin evden çıkmaması gerektiğinin önemine yeniden dikkati çeken Tatar, kişisel koruma önlemlerine ve bir metre sosyal mesafeye herkesin dikkat etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Tatar, “Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde çok büyük özveri ile çalışan kıymetli doktorlarımız ile sağlık çalışanlarımıza, sürece bilimsel katkı ve önerileri ile katkıda bulunan Bilim Kurulu üyelerine, Danışma kurulu üyelerine, özel sağlık çalışanları ve örgütlerinin yetkililerine, polis, itfaye, sivil savunma, belediye çalışanları ile bu zor zamanları geçirmek için görev başında olan herkese teşekkür ederim" dedi.