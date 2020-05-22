Başbakan Tatar çalışanların bayramını kutladı

Başbakan Ersin Tatar bugün Ramazan Bayramından önceki son çalışma günü olması nedeniyle Başbakanlık Binasında çalışanların Bayramını kutladı.

Bu sene Koronavirüs tedbirleri kapsamında tebrik ve tokalaşmanın olmadığı Bayramlaşmada Başbakan Ersin Tatar bu yıl küresel salgın nedeniyle bir çok şeyin yapılamadığını ve hayatımızda bir çok gelenek ve göreneklerin artık farklı şekil aldığına vurgu yaparak, bayramda da tüm halkımızın dikkatli olması, kendi hijyen tedbirlerine dikkat etmesi ve geleneklerimizden olan Bayramlaşma, kucaklaşma ve tokalaşma adetlerinden bu seferlik uzak durulmasının önemine işaret etti.

Covid-19’la tüm dünyada hayatın yeniden planlandığını ve yeni yaşam kültürü oluştuğuna vurgu yapan Başbakan, “bu salgın tüm dünyada etkisini yitirene kadar artık virüse karşı korunma tedbirleri önceliğimizdir ve yeni yaşam koşullarımız da bu öncelik üzerine inşa edilmelidir. İnşallah bayramdan sonrası günler daha güzel olacak.” dedi.

Başbakan Tatar “Bayram günlerinin coşkusunu kalabalıklarla değil sosyal mesafeler içinde yaşamalıyız. Tedbirlere uyarsak koronavirüse karşı mücadelede elde etmiş olduğumuz başarının bayramı da devam edecektir.”