Başbakan Tatar'dan mesaj

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Başbakan Ersin Tatar, devletin engelli vatandaşların daha müreffeh bir yaşam sürmeleri, aktif ve üretken olabilmeleri için uzun yıllardır olanaklarını seferber ettiğini, hükümet olarak bu anlayışla daha ileri adımlar atmak istediklerini söyledi.

Başbakan Tatar, “3 Aralık Dünya Engelliler Günü” dolayısı ile bir açıklama yaptı.

Tatar açıklamasında şunları kaydetti:

“ Uzmanların ifade ettikleri üzere engelli olmak tercih değil, bir sonuçtur. Doğuştan engelli olabileceğimiz gibi sonradan, kaza, hastalık ve başka nedenlerle de bu durum oluşabilir. Dolayısı ile hepimizin birer engelli adayı olduğunu unutmadan konuya gereken önemi vermeli, engelli kardeşlerimizin sorunlarını ortadan kaldırmalıyız.

Her gün, her saat halkımızın içindeyim. Acısı ve tatlısıyla yaşananları iyi biliyor, gözlemliyorum. Bu ülkenin bir ferdi, bir insan, bir siyaset adamı olarak en fazla başarmak istediğim şeylerden biri, engelli kardeşlerimizin sorunlarının aşılmasına ciddi oranda katkıda bulunmaktır.

Hükümet olarak, imkanlarımızın azamisini zorlayarak, engelli vatandaşlarımızın bakımı, barınması, eğitimi, rehabilitasyonu ve istihdamına yönelik her türlü çabayı göstereceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın. Diğer tüm konularda olduğu gibi, bu önemli konuda da, hükümetimiz, ilgili tüm sivil toplum örgütleri ve kuruluşlarla işbirliği içinde var olan sorunların aşılması için gereken adımları atmaya hazırdır...

Ancak halkımızın engellilik konusunda bilinçlendirilmesin de en az hükümetimizin atacağı adımlar kadar önemlidir.

Engelli kardeşlerimize katkı sağlamayı, onlara, saygılı davranmayı, yardımcı olmayı bir insanlık borcu olarak görür, bu anlayışla hareket edersek onlara çok önemli bir destek sağlamış olacağımızı hiç aklımızdan çıkarmamalıyız.

Bu duygu ve düşüncelerle engelsiz bir dünya için herkesi en üst düzeyde duyarlı olmaya davet ediyor, bütün vatandaşlarımıza en içten sevgilerimi sunuyorum.”