Başbakan Tatar, DAÜ Mezuniyet Töreni'ne katıldı

Başbakan Ersin Tatar dün Doğu Akdeniz Üniversitesi 2018-2019 Akademik Yılı Bahar Dönemi Mezuniyet törenine katıldı.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Tatar törende yaptığı konuşmada, mezunları yürekten kutladı ve zaman çok hızlı ilerlediğinden mezun gençlerin zamanı çok iyi değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

Başbakan Ersin Tatar, gençler için esas sınavın şimdi başladığını belirterek, kendi ülkeleri, KKTC ve Türkiye için dürüstlük ilkesiyle, yürekleriyle çalışmalarını temenni etti.