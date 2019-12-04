Başbakan Tatar, görüşmeyi değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Berlin temasları hakkında Mecliste temsil edilen siyasi partileri bilgilendirdi.

Cumhurbaşkanlığında yaklaşık bir buçuk saat süren toplantı sonrası basına sadece Başbakan, UBP Genel Başkanı Ersin Tatar açıklama yaptı.

TATAR

Başbakan Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Akıncı'nın kendilerini Berlin temasları ile ilgili bilgilendirdiğini ifade ederek, "Hepimizin bildiği şeyler söylendi" dedi.

Tatar, 5'li bir görüşme olacağı beklentisinin olmadığını, çünkü KKTC'de Cumhurbaşkanlığı seçimi, İngiltere’de seçim, ayrıca Türkiye'nin bu yönde açıklamaları olduğunu ifade ederek, 3'lü görüşmeden sonra herhangi bir hareketlilik ve beklenti olmadığını söyledi.

Başbakan Tatar, görüşmede İngiltere temaslarında gündeme gelen yurtdışında yaşayan vatandaşların seçme ve seçilme haklarıyla ilgili değerlendirmelerinin olduğunu da ifade etti.

Tatar, Yargıç sayısı ile savcı ve yargıçların yaşlarının artırılması konusunu gündeme taşıdıklarını ifade ederek, "Sayın Cumhurbaşkanının görüşü bu kritik noktada anayasa değişikliği yapılacaksa daha kapsamlı bir değişiklik olmasıdır. Dolayısıyla bunlar da tartışılmıştır" dedi.

UBP olarak bu konuları değerlendirip gerekli açıklamaları yapacaklarını ifade eden Tatar, sonuç olarak yurtdışında yaşayan vatandaşların bu konuda bir beklentisi olduğunu ve bütün bunların enine boyuna tartışılacağını söyledi.

Tatar, "Oy kullanma ve seçilme hakları vardır. Bir tanesinde yasal bir tanesinde de anayasal değişiklik ihtiyacı vardır. Herkes değerlendirmesini yapacak, partisinde tartışılacak. Ama takvimde sıkışıklık olabilir. Cumhurbaşkanlığı önemli bir seçim. Dolayısıyla Anayasa değişikliği için seçimden sonra ayrı sandık kurulması da tartışıldı" diye konuştu.

Tatar, Kıbrıs konusu dışında Anayasa değişikliği konusunun da bugünkü toplantıda tartışıldığını ifade etti.