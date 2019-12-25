Başbakan Tatar İstanbul’da ödül ve anma törenlerine katılacak

Başbakan Ersin Tatar, İstanbul’a gidiyor.

Bugün saat 15:05’de İstanbul’a gitmek üzere KKTC’den ayrılacak Başbakan Ersin Tatar, Ekonomi Yazarları Derneği’nin Ödül Töreni ile Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) tarafından düzenlenecek 21 Aralık Şehitlerini Anma Törenine katılacak.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, saat 19.30’da Ekonomi Yazarları Derneği geleneksel Yılbaşı Ödül Töreni gecesine katılacak olan Başbakan Tatar, yarın saat 13.00 de Türkiye Emekli Subaylar Derneği düzenleyeceği 21 Aralık Şehitlerini Anma etkinliğine katılarak konuşma yapacak.

Başbakan Ersin Tatar bu törenlerin yanında bazı ziyaretlerde de bulunacak ve çeşitli basın yayın kuruluşlarının canlı yayın programlarına da katılacak.

Başbakan Ersin Tatar, temaslarını tamamlamasının ardından yarın akşam saat 21:15’de yurda dönecek.