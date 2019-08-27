Başbakan Tatar, KKTC'ye döndü

Başbakan Ersin Tatar Konya ve Muş ziyaretlerini tamamlayarak dün akşam yurda döndü.

Malazgirt Zaferi’nin 948. Yıldönümü kutlamalarına katılan gençlerden oluşan 150 kişilik ekip de adaya aynı uçakla döndü.

Başbakan Ercan Havalimanı’nda basın toplantısı düzenledi.

Başbakan Ersin Tatar Malazgirt Zaferi’nin 948. Yıldönümü nedeniyle dün Muş’un Malazgirt ve Bitlis’in Ahlat ilçelerinde düzenlenen etkinliklere katıldı.

Başbakan Ahlat’ta BRT’ye röpörtaj vererek gelinen sürteçte Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmelerin önemine dikkat çekti…

“Geçmişin izleri bugünün ve geleceğin tarihine ışık tutmaktadır” diyen Tatar, Kıbrıs’ta varoluş mücadelesi verilirken de nereden nerelere gelindiğini ve gelecekte bizleri ne gibi tehliklerin ve oyunun beklediğini iyi tahlil etmek ve bunları da değerlendirmek gerektiğini söyledi.

Başbakan Ersin Tatar temaslarını tamamlamasının ardından yurda döndü.

Malazgirt Zaferi’nin 948. Yıldönümü kutlamalarına katılan 150 kişilik folklorcü ve izcilerden oluşan gençler de Başbakanla birlikte aynı uçakla KKTC’ye geldi.

Başbakan Ercan havalimanında düzenlediği basın toplantısında Gençlik Dairesi organizasyonunda Okçular Vakfı’nın davetlisi olarak çok sayıda gencin kutlamalara katılarak güzel anılar biriktirdiğini ifade etti.

Güzel bir kaynaşma olduğunu belirten Başbakan, Türkiye Cumhurbaşkan Yardımcısı Fuat Oktay’ın yürüttüğü proje kapsamında iki ülke arasındaki gençlerin kaynaşmasının daha da ileriye taşınacağını söyledi.

Ersin Tatar, 26 Ağustos tarihinin hem Malazgirt Zaferi’nin hem de Başkomutan Ulu Önder Mustafa kKemal Atratürk’ün meydan muharebesinin yani büyük taaruzun yıldönümü olduğuna da dikkat çekti.

Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2019, 09:30