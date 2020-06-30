Başbakan Tatar, Manavoğlu ve Soyalan'ı kabul etti

Başbakan Ersin Tatar, emekliye ayrılan Polis Genel Müdürü (PGM) Süleyman Manavoğlu ile Yeni Atanan Polis Genel Müdürü (PGM) Ahmet Soyalan, PGM I. Yardımcılığına atanan Eybil Efendi ve PGM 2. Yardımcılığına atanan Hüseyin Sağıroğlu ‘nu "30 Haziran Polis Günü" nedeniyle kabul etti.

Başbakan Tatar, hükümet olarak Polis teşkilatına gerekli desteği verme anlayışı içerisinde olduklarını vurgulayarak, “Ülkenin güvenliği ve huzuru için çalışan tüm polislerimizin Polis Günü’nü kutluyorum” dedi.

MANAVOĞLU

Emekliye ayrılan PGM Süleyman Manavoğlu konuşmasında, mesleğinde 38 yılı doldurduğunu ve bu akşam görevimi devredeceğini kaydetti.

Başbakan Ersin Tatar ile birlikte çalışma fırsatı bulduğunu belirterek, görev başında şahsına yapılan destek ve yarımlardan dolayı Tatar’a teşekkür eden Manavoğlu, özellikle son yaşanan Covid-19 salgını dolayısıyla Bakanlar Kurulu’nda alınan kararlar doğrultusunda haklın güvenliği için büyük çaba harcadıklarını belirtti.

Polis Teşkilatının polis eksikliğine de değinin Manavoğlu, Teşkilata alınan yüz kişinineğitimde olduğunu ve bir yüz kişi daha alınması halinde teşkilatın halka daha iyi hizmet verebileceğini söyledi.

Örgütün 24 saat halkın huzuru ve güvenliği için çalıştığını söyleyen Manavoğlu, Başbakan Tatar’a kendilerini kabul ettiği için de teşekkür etti.

TATAR

Başbakan Ersin Tatar, hükümet olarak teşkilata gerekli desteğin verilmesi anlayışı içerisinde olduklarını vurguladı.

Polis Teşkilatı’nın ülke için önemine vurgu yapan Tatar, ülkenin güvenliği ve huzuru için çalışan polisleri de tebrik etti.

Kıbrıs Türk Polis Teşkilatına 38 yıl vermiş olduğu hizmetlerden dolayı da Manavoğlu’nu kutlayan Tatar, bu kadar aktif bir görevden sonra emekli olmanın kolay olmadığını belirterek yeni dönemde başarılar diledi.

“Sizlerle çalışmak bizler için de önemliydi” ifadelerini kullanan Tatar, özellikle pandemi döneminde çok yoğun çalışıldığını ve alınan önlemlerin halkla paylaşılması esnasında yapılan çalışmaların fevkalade önemli olduğunu kaydetti.

Tatar, yeni ekibe de çalışmalarında başarılar diledi.

Tatar, bunun bir nöbet değişimi olduğunu ve yeni yönetimin kurumların devamlılığını devralmasından dolayı da önemli hizmetler vereceğini dile getirdi.

Kurumsal hafızanın önemine de dikkat çeken Tatar, Manavoğlu’nun teşkilatta geçirdiği 38 yılın önemli olduğunu ve tecrübelerinden faydalanılması gerektiğini kaydetti.

Polis Teşkilatının yıllardan beri güçlü bir teşkilat olduğunu söyleyen Tatar, polisin İngiliz döneminden çok daha tecrübeli olarak halka hizmet verdiğini kaydetti.

Tatar, Polisin GKK ile birlikte araç gereç her türlü tecrübe ile asayişin ve güvenliğin sağlanması yönünde büyük bir çaba içerisinde olduğunu belirtti.

Önemli olanın KKTC’nin güçlenebilmesi olduğunu dile getiren Tatar, güçlenmenin de kurum ve kuruluşların işbirliği içerisinde yapılabileceğini gördüklerini söyleyerek, pandemi döneminde de bunun önemini gördüklerini kaydetti.

Polise başarılar dileyen Tatar, yeni alınacak kişilerin teşkilattakilerin tecrübesiyle yetişmesinin önemline dikkat çekti.

Tatar, poliste hiyerarşinin en iyi şekilde yönetilerek alttan yukarıya doğru tecrübenin aktarılmasının halkın faydasına olacağını kaydetti.

Ülkede en fazla güven duyulan kurumların içerisinde Polis teşkilatı olduğunu söyleyen Tatar, Polisi yönetmenin araç gereç ve tecrübe istediğini kaydetti.

İstihbaratın güçlenmesi için araç gerecin yanında teknolojinin de artırılmasının önemli olduğunu söyleyen Tatar, hükümet olarak kendilerinin de teşkilata gerekli desteğin verilmesi anlayışı içerisinde olduklarını belirtti.