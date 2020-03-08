Başbakan Tatar, Mart 9’u etkinliklerinde vatandaşlarla buluştu

Geleneksel Mart 9’u etkinlikleri bu yıl da gerçekleştirildi.

Gazimağusa Bedi’s Piknik Alanı’nda yer alan etkinliğe katılan Başbakan , UBP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar böylesi günlerin siyasetten öte dostların bir araya gelmesi için anlamlı olduğunu belirtti.

Tatar yaptığı açıklamada, böylesi günlerde halkla iç içe olmanın, onlarla vakit geçirmenin Kıbrıs kültürünün bir parçası olduğunu belirterek, bu çerçevede bugün Mersinlik-Akova- Yeniboğaziçi gibi bölgelerde halkla birlikte olup aile birliğini gördüğünü söyledi.

Tatar sadece siyaseten değil, insan olmak, toplumun bir bireyi olmak ve toplumla iç içe olmanın, Kıbrıs Türk Halkının bir kültürü olduğunun altını da çizdi.