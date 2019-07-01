Başbakan Tatar: “Taşkent’teki olayla ilgili inceleme sürüyor”

Başbakan Ersin Tatar, Taşkent’te dün gece yaşanan olayla ilgili incelemelerin sürdüğünü bildirdi.

Tatar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Taşkent köyümüz ve ülkemiz dün gece havada patlayan ve füze olduğu üzerinde durulan bir cismin düşmesi ve yangın çıkması dolayısıyla ciddi bir tehlike atlatmıştır” ifadelerini kullandı.

Güvenlik güçleri ve Anavatan Türkiye’nin olayla ilgili incelemelerini sürdürdüğünü kaydeden Tatar, patlamalar ve yangının, herhangi bir can kaybına neden olmamasının kendilerini memnun ettiğini, ilk fırsatta gereken daha detaylı açıklamanın yapılacağını belirtti.

Başbakan Tatar, halka ve özellikte Taşkent köyüne geçmiş olsun dileklerini iletti.

Başbakan şu sıralarda Taşkent’te incelemelerde bulunuyor.