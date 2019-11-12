Başbakan Tatar yarın İstanbul’a gidiyor

Başbakan Ersin Tatar, çeşitli temaslarda bulunmak üzere yarın sabah İstanbul’a gidiyor.

İstanbul’da yaşayan Kıbrıslı Türklerle biraraya gelecek olan Başbakan Tatar, Fox TV’de Kıbrıs özel yayınına da katılacak.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Tatar İstanbul temasları çerçevesinde Kıbrıs Kültür Derneği İstanbul şubesini de ziyaret edecek.

Tatar, ziyarette İstanbul’da yaşayan Kıbrıslı Türklerle bir araya gelerek sorunlarını dinleyecek.

Başbakan, 14 Kasım Perşembe günü FoxTv de sabah 8.00-10.00 saatleri arasında yayınlanan “İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat” programındaki Kıbrıs özel yayınına katılacak.