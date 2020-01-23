banner22

Başbakan Tatar’ın talimatıyla Greatstone 2 Sitesi için özel komite

Başbakan Tatar’ın talimatıyla Greatstone 2 Sitesi için özel komite
banner32

Başbakan Ersin Tatar’in talimatıyla kurulan özel komite, mahkeme emriyle açık artırmada satılan Lapta’daki Greatstone 2 sitesiyle ilgili araştırma yapacak.

Başbakanlık Müsteşarı Ömer Aydın Köseoğlu başkanlık edeceği komitede, Başbakanlık Denetleme Kurulu üyesi, Merkez Bankası Müfettişi, Vergi Dairesi temsilcisi ve Başbakanlık Hukuk ve Siyasi İşler Müdürü yer alıyor.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Başbakan Tatar’ın talimatıyla kurulan komite, taraflarla görüşmelerinin ve araştırmalarının ardından rapor hazırlatarak Başbakan’a sunacak.

Komite, çalışmalarını bu gibi olayların yaşanmaması ve yaşanan bu olayda taraflar arasında orta sulh yolu bulma hedefiyle yürütecek.

Greatstone 2 sitesi olarak bilinen site, geçtiğimiz hafta mahkeme emriyle açık artırma usulüyle satışa çıkarılmıştı.

banner33
YORUM EKLE
Gönder
banner38
SIRADAKİ HABER
‘Çocuk İzlem Merkezi Yasa Önerisi’ görüşüldü
‘Çocuk İzlem Merkezi Yasa Önerisi’ görüşüldü
  1. Kıbrıs

banner24

banner40

banner43

banner45

banner46

banner48

banner39

banner41

banner42

banner44

banner47

banner49

﻿