BAŞBAKAN TUFAN ERHÜRMAN, ARABAHMET İYİLİK EVİ'Nİ ZİYARET ETTİ

Başbakan Tufan Erhürman, bugün, Arabahmet İyilik Evi’ni ziyaret ederek kısa bir süre önce Başbakanlık ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi'nin ortak çalışması ile başlayan okuma yazma kurslarına katılanlarla sohbet edip kurslar hakkında bilgi aldı.

Başbakanlıktan verilen bilgiye göre, Erhürman ayrıca İyilik Evi'nde tiyatro kurslarına katılan çocukların yazıp oynadığı tiyatro oyununu da izledi. Başbakan'a ziyareti sırasında eşi Nilden Bektaş Erhürman, Başbakanlık Müsteşarı Hasan Alicik ve Başbakanlık Danışmanları Umure Örs, Hatice Düzgün ve Yeşim Kubilay da eşlik etti.