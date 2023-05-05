Başbakan Ünal Üstel, Azerbaycan Dostluk Cemiyetini Kabul Etti

Başbakan Ünal Üstel, Kıbrıs İlim Üniversitesi'nde gerçekleştirilen Uluslararası Konferansa katılmak maksadıyla ülkemize gelen Azerbaycan – KKTC Dostluk Cemiyetini kabul etti.
Başbakan Ünal Üstel: “Bizler TC – KKTC – Azerbaycan Olarak Bir Millet 3 Kardeş Devletiz.”
Yegane Mammadova: “Türk’ün Türk’ten Başka Dostu Çoktur, Kardeşi Azdır. KKTC bizim kardeşimizdir.”
Kabulde bir konuşma yapan Nahçıvan Özek Cumhuriyeti milletvekili Yegana Mammadova, "KKTC ile Azerbaycan arasında her zaman dostluk ve kardeşlik duygusunun üst seviyede olduğunu belirterek, yıllarca işgal altında olan topraklarımız Türk milletinin güçlü desteğiyle yeniden kazanılmıştır. Azerbaycan işgal altındaki topraklarına kavuştuysa bu, Türk milletinin sayesinde olmuştur. Bende Devletimin ve milletimin selamlarını kardeş ülkemiz KKTC'ye getirmekten şeref duydum. Sizinle görüşebilmek bizim için büyük bir onurdur. Türkiye Cumhuriyeti, Azerbaycan ve KKTC tarih boyunca tek millet 3 devlet olarak yaşayacaktır. Bir gerçek vardır ki Türk'ün Türk’ten başka dostu çoktur fakat kardeşi azdır. Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bizim kardeşimizdir” dedi.