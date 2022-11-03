Başbakan Ünal Üstel basın toplantısı düzenledi...Üstel: “Elektrikteki sorunları 2023’te köklü bir şekilde çözüme kavuşturacağız”

Başbakan Ünal Üstel, ülkede elektrikle ilgili yaşanan tüm sorunlara köklü çözüm getirmek amacıyla Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte çalışma yapıldığını ve protokoller imzalanacağını söyledi, “Elektrikteki sorunları köklü bir şekilde çözüme kavuşturacağız” dedi.

Üstel, akaryakıt alımı ile ilgili 5 yıllık Uluslararası anlaşma imzalanacağını, sayaç ihalesine çıkılacağını, Teknecik Santraline filtre takılacağını, santrallerin bakım ve onarımının da Türkiye tarafından yapılacağını kaydetti.

Üstel, kurumda akaryakıt alımı ve sayaçlarla ilgili yaşanan sorunlarla ilgili de soruşturma başlattıklarını belirtti.

Başbakan Ünal Üstel, Kıbrıs Türk Halkının ekonomik olarak rahatlaması amacıyla Türkiye Cumhuriyeti ile ek protokol imzalandığını da ifade ederek, bu çerçevede 1 milyar TL üzerinde bir kaynağın KKTC’ye aktarıldığını söyledi.

Başbakan Üstel, toplantıda Aksa ile ilgili bir soru üzerine “Aksa ile devam edilecek ama kira bedeli maliyetler tekrar gözden geçirilip yeni sözleşme yapılacak” ifadesini kullandı.

Başbakan Ünal Üstel, Eziç’te basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Üstel’e, Maliye Bakanı Alişan Şan, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Kıb-TEk Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa, Genel Müdür Vekili Dalman Aydın ve Merkezi İhale Komisyonu Başkanı Halis Üresin ile bazı bürokratlar eşlik etti.

-Halkın rahatlaması için icraatlar..

Başbakan Üstel, UBP- DP -YDP Koalisyon Hükümetinin göreve başladığı kısa dönemde halkın ekonomik olarak rahatlaması için icraatlar yapıldığını belirterek bunları sıraladı.

20 Mayıs’ta hükümete geldiklerini ifade eden Başbakan Ünal Üstel, Cumhuriyet Meclisinin iki ay dolu dolu çalıştırıldığını, hiç ara vermeden komitelerde çalıştıklarını, yasa çalışmalarının muhalefet milletvekillerinin de katılımıyla hazırlandığını, can alıcı yasaların da meclisten geçirildiğini anlattı.

28 yasa geçirdiklerini, bütçenin de yasalara dahil olduğunu ifade eden Üstel, belediyeler reformu yasası, sanayi bölgeleri ve milli eğitim ile ilgili yasaların geçirildiğini, hal yasası gibi önemli yasaların da komitede görüşülüp ülkeye kazandırılacağını söyledi.

16 Kasımdan itibaren seçim yasaklarının başlayacağını, yerel seçim çalışmalarının hız kazanacağını ancak Meclisi çalıştırma niyetinde olduklarını ifade eden Üstel, yasamada yapılan çalışmalar yanında halkın ekonomik olarak rahatlaması için adımlara devam edeceklerini kaydetti.

--Sosyal Yardım alanlara artış..

Sosyal yardım alanlara yönelik atılan adımları anımsatan Üstel, Temmuz ayında sosyal yardım alanlara yüzde 50 oranında artış verildiğini, Cemile Yardımı alanlara yüzde 50 ile yüzde 100 arasında artış yapıldığını kaydetti.

Ağustos ayında Sosyal Yardım ve Cemile Yardımı alanlara 2 bin TL, Engelli Maaşı alanlara 1000TL Bayramlık verildiğini ifade eden Üstel, Kasım ayında Sosyal Yardım ve Cemile Yardımı alanlara 4 bin TL, Engelli Maaşı alanlara 2 bin TL verilmesi için çalışmaların başlatıldığını ve önümüzdeki günlerde sonuçlandırılacağını söyledi.

Anavatan Türkiye’nin protokol dışında da KKTC’ye yardımlarının sürdüğünü, bu çerçevede Türkiye’den KKTC’ye 1 milyar 300 milyon TL civarında bir katkının yapılacağını ifade eden Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın önümüzdeki hafta ülkeyi ziyaret edeceğini ve teşvik ile yardım gibi müjdeleri birlikte vereceklerini söyledi.

--Asgari Ücret ve katkı payları..

Asgari Ücretten vergi alınmaması kararının da alındığını ve uygulandığını ifade eden Üstel, Eylül 2022 – Aralık 2022 işveren katkı payının yüzde 50’sinin ve Ekim 2022 – Aralık 2022 beş kişiye kadar çalışanı bulunan işveren işveren yatırımlarının yüzde 50’sinin devlet tarafından karşılanacağını kaydetti.

Bu sayının yaklaşık 6 bin 300 kişi olduğunu ifade eden Üstel, “47/2010” sayılı yasa kapsamında kamu çalışanlarına maaş artışı için protokol imzalandığını belirtti.

Başbakan Ünal Üstel, tarım sektörüne yönelik destekler verildiğini de ifade ederek, Tarımcılara gübre desteği verildiğini, ayrıca 10 kuruşluk elektrik teşvikinin 1 Ekim 2022 tarihinden itibaren 70 kuruşa çıkarıldığını söyledi.

Üstel, elektrikte de 1 Kasım 2022 tarihinden itibaren isteğe bağlı olarak çoklu tarife sistemine geçildiğini ifade etti.

--25 megawat güneş enerji santrali

Turizm ve sanayiciyi desteklemek amacıyla çalışmalar yaptıklarını da ifade eden Üstel, bu çerçevede Kıbrıs Türk Otelciler Birliği ve Kıbrıs Türk Sanayi Odası tarafından tüm finansman maliyeti Birlik ve Oda tarafından karşılanmak üzere 25 megavat büyüklüğünde güneş enerji santrali kurulmasına izin verildiğini ifade etti. Üstel, Kurulacak olan bu santralin şebekeye dahil edileceğini kaydetti, çalışmaların başladığını söyledi.

Elektrikte faiz affı getirildiğini ve Peşin ödemelerde faizin yüzde 80’inin silindiğini ifade eden Üstel, öğrencilere kısmi af, Muhaceret Affı ve Kamu alacakları ile ilgili vergi affı getirildiğini söyledi.

--Düzenlemeler

Başbakan Ünal Üstel, düzenlemelerle ilgili de şunları kaydetti:

“Devlete ait taşınmazlar ile Vakıflar İdaresine ait taşınmazların tüm kiralamalarının bundan sonraki süreçte Türk Lirası üzerinden yapılması ve her yıl gerçekleşecek enflasyon oranlarına göre de artış yapılması yönünde düzenlemeler yapılmıştır.

İhalelerde müteahhitlerimizin döviz krizinden dolayı yaşadığı sıkıntıların giderilmesi ve ihalelerin sonuçlanabilmesi adına fiyat farkı uygulanması ile ilgili tüzüğümüzde düzenlemeler yapılmıştır.”

Başbakan Üstel, diğer işleri ise şöyle sıraladı:

“Yeni cezaevine nakiller tamamlandı. Şu anda tüm mahkumlar mahkumiyet sürelerini yeni cezaevinde geçirecekler. Yeni cezaevinin koşulları eskisi ile kıyaslanamayacak niteliktedir, gayet modern dünya standartlarında bir cezaevi yaşama geçti.

Eski cezaevi düzenlenecek ve mültecilerin sığınabileceği bir yer olarak kullanılacak.

Girne-Alsancak yolunun yapılması için kaynak bulundu. İhale tamamlandı. En geç Mart ayında tamamlanacak. Girne Çatalköy bütçesi ayrıldı, ihale açılıp çalışmalar hemen başlatılacak. Lefke-Güzelyurt yolu tamamlandı.

Pandemi koşullarının rahatlaması sonrasında fonksiyonlar incelenerek Dr. Burhan Nalbantoğlu hastanesinin yükünü hafifletecek ve hizmet kalitesini yükseltecek adımlar atıldı.

Kırsal kesim arazileri kırsal kesim arsası altyapılarının tamamlanması.”

-Kültür ve turizm eserlerine 28, eğitime 3.8, güvenliğe 15, sağlığa 50 ve Kıbtek borçlarına 900 milyon TL kaynak gönderildi…

Başbakan Ünal Üstel, Kültür ve turizm eserleri tamiri bakımı için ek protokol kapsamında yeni bir kaynak aldıklarını, 28 milyon TL gibi bir kaynağın bu alanda kullanılacağını söyledi.

Eğitimde 3,8 milyon TL’lik bir kaynağın Okulların iç mefruşatın yenilenmesi için kullanılacağını ifade eden Üstel, Güvenlik için de 15 milyon TL’nin KKTC’ye gönderildiğini söyledi.

Üstel, Sağlık alanına 50 milyon TL katkı yapıldığını ifade ederek, bu kaynak ile Kanser hastası ilaçları sıkıntısının giderileceğini kaydetti.

Elektrik kurumu borçları için 900 milyon TL gönderildiğini ifade eden Üstel, toplan 1 milyar 97 milyon TL’lik kaynağın yanı sıra geri kalan kısmın Oktay’ın gelmesi ile birlikte açıklanacağını, Tarım spor ulaştırma sosyal yardımlar ile ilgili açılımlar olacağını dile getirdi.

--Elektrik Kurumu’ndaki sıkıntılar..

Hükümetin bütün bu çalışmaları yaptığını, ek protokol imzalandığını ve halkın daha rahat yaşaması için tüm bu yardımların paylaşılacağını söyleyen Üstel, elektrik kurumunda yaşanan sıkıntılara da değindi.

“Uykularımızı kaçıran” diye nitelediği elektrik kurumunda yıllardır sıkıntı yaşandığını ifade eden Üstel, akaryakıt alımı konusunda uzun zamandır yaşanan sıkıntılara işaret etti, yaşanan süreçleri anlattı ve bilgi verdi.

Akaryakıt İhalesi ve sayaçlarla ilgili yaşanan sıkıntıları şirketlere bağlayan Üstel, geçmişte yapılan anlaşmalarla sayaçlarla ilgili tekel yaratıldığını, bugüne kadar teknecik santraline filtre konamamasının ise hepsinin ayıbı olduğunu kaydetti.

-TPIC ile anlaşma..Navlunu Türkiye üstlenecek

Türkiye ile bu konuda gerekli ve detaylı çalışmaları yaptıklarını ifade eden Üstel, TPIC’in yüzde 1 kükürt oranında yakıt sağlaması için anlaşıldığını, bunun sadece yakıt bedelini ödeyeceklerini, navlunu Türkiye’nin üstleneceğini söyledi.

Bu yönde 5 senelik Uluslararası anlaşma imzalanacağını ifade eden Üstel, artık ülkede elektrikle ilgili yakıt sıkıntısı yaşanmayacağını kaydetti.

-Teknecik’e fitre

Teknecik’e filtre takılacağını ve maliyetin Türkiye Cumhuriyeti tarafından üstlenileceğini ifade eden Üstel, filtrenin 2023 yılında takılacağını, bunun ardından yüzde 3,5 kükürt oranlı yakıta geçileceğini ve Elektrikte indirim yapılacağını söyledi.

Bütün protokol çalışmaları ve görüşmelerin yapıldığını, önümüzdeki günlerde imzaların atılacağını ifade eden Üstel, Aksa’dan da alınan bir enerji olduğunu, Aksanın filtresi bulunduğunu ama eksiklerin giderileceğini kaydetti.

2023’te bu çalışmaların tamamlanacağını ifade eden Üstel, Bakım ve onarım anlaşması da yaptıklarını, Türkiye Cumhuriyetine bunu devrettiklerini, bakım onarım ekibinin Türkiye’den gelip bunları yapacağını söyledi.

Elektrik sayaçlarında da aynı sıkıntının yaşandığını ifade eden Üstel, yeni ihale yapılacağını ve bundan sonraki süreçte sayaç sıkıntısı kalmayacağına inanç belirtti.

Elektrikteki sorunları köklü bir şekilde çözüme kavuşturacaklarını ifade eden Üstel, kablo ile elektriğin de ülkeye getirileceğini belirtti.

-Sorular

Toplantıda soruları da yanıtlayan Başbakan Üstel, Elektrik Kurumunda gerekli soruşturmalar için polise yetki verildiğini de söyledi.

Üstel, başka bir soru üzerine de “Aksa ile devam edilecek ama kira bedeli maliyetler tekrar gözden geçirilip yeni sözleşme yapılacak” dedi.