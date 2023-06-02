Başbakan Ünal Üstel, Doğal Afet Arama ve Kurtarma Derneği'ni kabul etti

Başbakan Ünal Üstel, Doğal Afet Arama ve ve Kurtarma Derneği’ni kabul ederek, derneğin yaptığı çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, kabulde bir konuşma yapan Doğal Afet Arama ve Kurtarma Derneği Başkanı Deniz Erdağ " Yaşadığımız deprem felaketinde dernek üyelerimizden gönüllü olarak deprem bölgesinde görev almış, arkadaşlarımıza Başbakanlıkta teşekkür belgesi takdim ederek, o gün bizi teşkilatlanmamız adına yüreklendirdiğinden dolayı Başbakan Ünal Üstel'e derneğim adına teşekkür ederim" dedi.

Doğal Afet Arama ve Kurtarma Derneği'nin, Sivil Savunma önderliğinde çalışmalara katılacağına vurgu yapan Başkan Deniz Erdağ, "Sivil Savunma'ya destek olmak amacıyla kurulan bir derneğiz. Amacımız Sivil Savunma'nın yanında yürüyen bir dernek olmaktır" şeklinde konuştu.

Kabulde Doğal Afet Arama ve Kurtarma Derneği Asbaşkanı Derviş Çapkıner de konuşma yaparak, "Deprem felaketinde yaşanılan acının içinde biz dernek üyeleri de bulunurken bizimle birlikte bu acıya ortak olan Başbakanımız Ünal Üstel vardı” dedi.

Açıklamaya göre Çapkıner şöyle devam etti:

“Doğal Afet ve Arama Kurtarma Derneklerinin sayısının ülkede artmasına teşvikde bulunan da yine Başbakan Ünal Üstel'dir. Biz ülkemizde bulunan tüm Doğal Afet ve Arama kurtarma kurumlarına destek olmak için bir araya gelen derneğiz. Dernek olurken Başbakanımızdan aldığımız destek bizim için çok önemliydi. Başbakanımızda cesaretle ülkede kanunların geçmesini sağladığı gibi ülkemizde bulunan doğal afetler ve arama kurtarma alanlarını da daha iyiye taşımak için büyük emekler harcamaktadır. Biz dernek üyeleri de bu durumdan cesaret alarak bu yola çıktık. Biz bu yolu yürürken devletimize de külfet olmak istemiyoruz bu yüzden lojistik ihtiyacımızı karşılamak için derneğimizi tamamen insanı yardım vakfına çevirmek istiyoruz. Bu konuda ülkemizdeki iş adamlarından da destek alıyoruz. Derneğimiz halkımıza hizmet edecek. Bizim işimiz de derdimiz de memleketimizdir".