Başbakan Ünal Üstel'in eşi Zerrin Üstel himayelerinde kermes düzenlendi

Başbakan Ünal Üstel’in eşi Zerrin Üstel himayelerinde Ulusal Birlik Partisi Kadın kolları tarafından kermes düzenlendi.

Lefkoşa Sarayönü Meydanı'nda yer alan kermesin geliri Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine bağışlanacak.

Kermeste konuşan Zerrin Üstel, “Kermesin düzenlenmesi için kadınlarımızın gösterdikleri çaba bizim için çok değerli. Bu vesileyle bu anlamlı günün gerçekleşmesinde vesile olan herkese teşekkür ederim” dedi.

Kermesi ziyaret eden Başbakan Üstel de, Ulusal Birlik Partisi Kadın Kollarının yıllardır yaptığı bu etkinliğin geleneksel hale geldiğini ve buradan elde edilecek gelirin Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine bağışlanacağını ifade etti, kermesin gerçekleşmesinde emeği geçen herekese teşekkür etti.