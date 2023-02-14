Başbakan Ünal Üstel, taziye defterini imzaladı

Başbakan Ünal Üstel Türkiye 'de yaşanan deprem dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'nde açılan taziye defterini imzaladı.

Başbakan Ünal Üstel, taziye defterine şunları belirtti.

"Türkiye’de, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve çok sayıda can kaybının yaşandığı, pek çok insanımızın yaralandığı ve mahsur kaldığı çok büyük bir yıkım ve tahribata neden olan asrın deprem felaketi haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum.

Türkiye Cumhuriyeti’nde meydana gelen bu facia nedeniyle bir kez daha Anavatan ile tek yürek olduğumuzun bilinciyle bu acıyı yürekten paylaşır, şahsım ve hükümetim adına, Türkiye Cumhuriyeti’ne; özelde bölge halkına, genelde tüm Türkiye‘ye her türlü yardım ve desteğe hazır olduğumuzu bildiririm. Bu elim olayda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaslı ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar temennisi ile saygılar sunarım.