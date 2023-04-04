Başbakan Üstel Alsancak yolu ikinci etap çalışmalarını inceledi

Başbakan Ünal Üstel, Girne’de Alsancak yolu ikinci etap yol çalışmalarının asfaltlama işleminin başladığı noktada incelemelerde bulundu.



Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın da eşlik ettiği Başbakan Ünal Üstel, incelemeleri sonrasında ikinci etap yol çalışmaları ile ilgili teknik bilgiler verdi. İncelemeler sırasında Lapta Alsancak Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser de, bölgede hazır bulundu.



İhaleyi üstlenen şirket direktörü Hüseyin Tüfekçi, birinci etap çalışmalarının ardından ikinci etap çalışmalarına başladıklarını, telefon, su, fiber optik kabloları, aydınlatma altyapı işlemlerinin ardından bugün ve yarın temel dökümün biteceğini ve trafiğin rahatlayacağını söyledi. Tüfekçi, bölgeden günde 30-35 bin araç geçişi olduğunu ifade ederek, üç gün durmadan çalışmaların devam edeceğini ve hafta sonuna kadar ilk katın biteceğini kaydetti.



Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı da, bölgedeki çalışmalara ciddi özen gösterdiklerini ifade ederek, bütçede kaynak hazırlandığını ve 2 bin 200 metrelik alanın tamamlanacağını belirtti.



Arıklı, kaynak yaratma çalışmalarının tamamlanmasının ardından yol çalışmasının Lapta oteller bölgesine kadar devam edeceğini de ifade etti.



Haziran sonuna kadar buradaki işlemlerin tamamlanacağını ifade eden Arıklı, şirkete teşekkür etti.



Lapta Alsancak Çamlıbel Belediye Başkanı Ataser de, bölgenin en büyük sorunu olan trafik ve altyapıya önemli bir yatırım yapıldığını ifade ederek, bölge trafiğini rahatlatacak çalışmalardan dolayı teşekkür etti.



Ataser, üçüncü etabın da devam edecek olmasının sevindirici olduğunu söyledi.



Başbakan Ünal Üstel de, güzel bir günde güzel bir olaya şahitlik ettiklerini ifade ederek, hükümetin kurulduğu günden ülkede yarım projelerin tamamlanacağını söylediklerini ve söylenenlere kulak asmadan çalışmalara devam ettiklerini söyledi.





Aynı şekilde uzun yıllardır geçirilmeyen yasalarla ilgili de halkın refahı ve mutluluğu için çalıştıklarına dikkat çeken Üstel, bugün de uzun yıllardır bekleyen bir yolu etap etap bitirmeye çalıştıklarını kaydetti.İlk önce mecliste bekleyen yasaları geçirdiklerini ifade eden Üstel, örnek olarak belediyeler yasası, sanayi bölgeleri yasası, hal yasası gibi yasaları gösterdi.“Her sözümüzü yerine getireceğiz” diyen Üstel, eleştirilere yönelik; “KKTC hepimizin ülkesi, hepimiz sahip çıkmalıyız, yanlışları eleştirin ama doğruları da alkışlamayı bilin” diye seslendi.Dün Meclis’te, İhale yasasında bir değişiklik yapılmak istendiğini ifade eden Üstel, ülkede elektrik konusunda sıkıntı olduğunu, uzun zamandır yatırım yapılmadığını ve aksa şirketinden alım yapıldığına işaret etti.Eski yıllardan itibaren bu alımın sürdüğünü ancak bu olmasaydı bugün Rum’a bağımlı olunacağını ifade eden Üstel, elektrik kurumundaki sıkıntılara işaret etti ve bu sıkıntılara “neşteri vurduklarını”, bakımlar ve alımları Türkiye’nin üstlendiğini, kuruma bir kuruş tamir, parça parası ödetmediklerini, yakıt navlun ücretini de üstlendiklerini kaydetti.Üstel, enerjide sıkıntı olduğunu, bu yüzden ülkenin geleceğini düşünüp adım atmak zorunda olduklarını söyledi.Bu çerçevede kablo ile elektriğin ülkeye getirilmesinin hayati önem taşıdığını ifade eden Üstel, “Kablo ile ülkeye elektrik gelmesi şarttır. Bu sayede enterkonnekte sisteme geçiş olacak ve Türkiye ile Avrupa Birliği havuzuna ortak olacağız. Bu havuza elektrik verir duruma gelmek istiyoruz. Ülkemizde Güneş enerjisi, çevreci elektrik üretiminin önünü açacağız. Şu anda üretim fazlası var evlere bile izin veremiyoruz. Bu yöndeki çalışmaları yapıyoruz” diye konuştu.Ülkede greve saygılı olduklarını ancak ertelemelerine rağmen grevi kırmak için başka eylemler yapıldığını ifade eden Üstel, bu konuda yasal soruşturma neyse yapılacağını kaydetti.“Sabotaj” iddiaları olduğunu ve bunun hoş bir olay olmadığını, kimsenin ülkede hayatı bozmaya hakkı olmadığını vurgulayan Üstel, “Eylem yapılsın ama sabotaj varsa hükümeti karşılarında bulacaklar, herkesi sağduyulu olmaya çağırıyorum, sağduyulu olalım, ülke için birlik beraberlik içinde olalım” dedi.Kablo ile elektrik gelmesi için ne gerekiyorsa yapılacağını da söyleyen Üstel, deprem acısının geçmediğini, o yüzden bundan sonra halkın mutlu, refah olması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.