Başbakan Üstel Ankara’ya gitti

Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti’nden KKTC'ye kablo ile elektrik getirilmesi protokolüne imza koymak üzere Ankara’ya gitti.

İki ülke arasında imzalanacak uluslar arası protokole, yarın saat 14.00’te Başbakan Ünal Üstel ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz imza koyacak.

-Üstel

UBP Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel, Ankara’ya hareketi öncesi UBP Parti Meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu toplantılarına katıldı ve basına açıklama yaptı.

Ara seçimler sonrası gündemi değerlendirmek üzere toplandıklarını ifade eden Üstel, toplantı gündeminin; Ankara ziyareti ve 20 Temmuz olduğunu söyledi.

Ankara ziyareti ve 20 Temmuz’da açılacak Ercan Devlet Havalimanındaki çalışmalarla ilgili Merkez Yönetim Kurulu ve parti meclisini bilgilendirdiklerini ifade eden Üstel, Ankara’da özellikle Ercan Devlet Havalimanı ve elektrik ile ilgili toplantılar yapacaklarını kaydetti.

Ercan’ın açılması ile birlikte hem Türkiye hem de uluslar arası uçuşlara kapılarının açılacağını, uzun süredir bunu beklediklerini ifade eden Üstel, Ercan’da şirket ile ilgili uzun süre sürüncemede olan protokolü imzalayıp bundan sonraki süreçte hem inşaat süresinin başladığını hem de işletme sürecinin başladığını bilgilendirdiklerini, Ankara ziyaretinin bu çerçevede önemli olduğunu vurguladı.

Ercan ve elektrikte yaşanan sorunları artık bitirmek istediklerini ve gelecek nesillere bu konularda sorun bırakmayacaklarını ifade eden Üstel, özellikle enerji konusunda, arz güvenliğini sağlamak amacıyla Türkiye’den ülkeye kablo ile enerji gelmesi ve enterkonnekte sistem için uluslararası bir protokol hazırlandığını ve o protokolü imzalayacaklarını söyledi.

Protokol çerçevesinde de fizibilite çalışmalarının başlayacağını söyleyen Üstel, çalışmaların bir sene süreceğini kaydetti.

Üstel, bu çerçevede yarın saat 14.00’te Yılmaz ile imzayı atacaklarını ve geri sayımı başlatacaklarını söyledi.