Başbakan Üstel'den Çiftçiler Günü mesajı

Başbakan Üstel'den Çiftçiler Günü mesajı
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Başbakan Ünal Üstel, KKTC'nin  Akdeniz coğrafyasından Dünya'ya açılacak tarımsal bir kapı olacağını belirtti.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Ünal Üstel Çiftçiler Günü nedeni ile mesaj yayımladı

Üstel mesajında şöyle dedi:

“Çiftçilerimiz,   Ülkemizin , ekonomik yönde kalkınması ve  refah düzeyinin artmasından  tutunda  sofralarımıza kadar  ulaşan her türlü sebze ile meyvenin  üretiminde alın teri dökerek bizlere ulaşmasını sağlayan ve bu yolda  yoğun emek sarf eden  emekçi kesimlerin başında gelmektedir.

Ülkemizin bir ada ülkesi olması hasebi ile bir kez daha görülüyor ki tarımsal ve Hayvansal üretimin önemi bu pandemi döneminde  daha da anlaşılmıştır.

Tarım ve hayvancılık alanında 'Milli Üretime' dayalı bir yol izleyerek dışa bağlı olmadan gelişen, büyüyen KKTC için  son derece önem arz etmektedir.


Bu yönde ülkemizde çiftçiye ve üreticiye verilen önemin  arttırılması, ürettikleri ürünlerin hak edildiği şekilde tüketim pazarlarına ulaştırılması, KKTC tarım ve hayvancılığının gelişmesi konusunda büyük gelişim sağlanacaktır.
Türkiye'den gelen suyun en kısa zamanda ülke genelinde sulama kanallarının tamamlanması ile birlikte sadece Kıbrıs'ta değil Akdeniz coğrafyasından Dünya'ya açılacak tarımsal   bir kapı olacaktır.  Hükümet olarak tarıma, hayvancılığa ,çiftçiye yönelik desteklerimiz   bu yönde artarak devam etmektedir.”

Başbakan Üstel ,Tarlada, bağda, bahçede hayatımızın her evresinde ihtiyacımız olan ürünleri alın teri ile toprağı yoğurarak sofralarımıza ulaştıran tüm çiftçilerin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Gününü kutladı.

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