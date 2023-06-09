Başbakan Üstel'den ekonomik gündeme dair açıklama

Başbakan Üstel'den ekonomik gündeme dair açıklama
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Başbakan Ünal Üstel, Gazimağusa’da bir etkinlik sırasında, ekonomik gündeme dair yeni açıklamalar yaptı.

Üstel, dövizdeki dalgalanmaya karşı yeni bir çalışma içinde olduklarını söyledi.

Başbakan, kamu çalışanları için de hayat pahalılığı ödemesinin yapılacağını açıkladı.

Üstel, “Dövizdeki mağduriyete karşı çalışmalarımız sürüyor. Tüm çalışanlara hayat pahalılığı ödeneği olarak yüzde 100’e yakın artış verdik. Çiftçiye, hayvancıya ödemeleri yaptık, esnafa da teşvik kredileri vereceğiz Aynı şekilde enflasyon altında halkımız ezilmesin diye hayat pahalılığını ödeyeceğiz. Yeni bir çalışma var halkımıza müjdemiz olacak” dedi

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