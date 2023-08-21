Başbakan Üstel, Doğukan Ulaç ve Begüm Tekakpınar’ı kutladı

Başbakan Üstel, Doğukan Ulaç ve Begüm Tekakpınar’ı kutladı
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Başbakan Ünal Üstel, başarılarından dolayı Doğukan Ulaç ve Begüm Tekakpınar’ı kutladı.

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Başbakan Üstel yayımladığı tebrik mesajında, Kıbrıslı Türk yüzücü Doğukan Ulaç’ın, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından düzenlenen ve 5 kıtadan 77 ülkeden toplam 2 bin 641 yüzücünün katıldığı Samsung Boğaziçi Kıtalararası 35. Yüzme Yarışı’nda genel klasman erkekler kategorisinde 41:22’lik derecesiyle 1’inci geldiğini belirterek, “KKTC’yi ve Kıbrıs Türk halkını onurlandırmıştır” dedi. Başbakan Üstel, Doğukan Ulaç’ı, antrenörünü ve ailesini kutladı.

Üstel, Kırgızistan’da üçüncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Maikin Asva lssık Göl Pop Müzik Festivali Yarışması’na ilk kez KKTC’yi temsilen katılan ve birinci gelerek ülkeyi gururlandıran genç sanatçı Begüm Tekakpınar’ı, eğitimcilerini ve ailesini bu büyük başarıdan dolayı kutlayarak, teşekkürlerini sundu.

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