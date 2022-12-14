Başbakan Üstel ile Sağlık Bakanı Gürçağ ve Çalışma Bakanı Taçoy Lapta Huzurevi’ni ziyaret etti

Başbakan Ünal Üstel ile Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Lapta Huzurevi’ni ziyaret etti.

Başbakan Üstel ile Altuğra ve Taçoy, Lapta Huzurevi Sorumlusu Ahmet Sakinoğlu’dan bilgi aldı.

Ziyaret sırasında Maramonte Girişimci Yardımseverler Derneği Başkanı Şeniz Berkin de, Lapta Huzurevi’ne 5 adet tekerlekli sandalye ile 3 adet televizyon bağışı yaptı. Berkin, her zaman yaşlıların yanında olacaklarını söyledi.

Lapta Huzurevi Sorumlusu Sakinoğlu da, yaşlılara daha iyi hizmet vermek için sivil toplum kuruluşları ile birlikte çalıştıklarını kaydetti, destek verenlere teşekkür etti.

Çalışma Bakanı Taçoy da, ev sahibi olarak Lapta Huzurevi’nde yaşlılara yakışan hizmeti vermek için çalıştıklarını ifade etti, vatandaş, sivil toplum kuruluşu iş birliği ve dayanışması olduğunu kaydetti.

Taçoy, sivil toplum örgütü yerel yönetim iş birliğinin önemine işaret etti, devlete de yatırımlarında destek olan dernekleri kutladı.

Başbakan Üstel Üstel de, yaşlılara her zaman önem verdiklerini, daha rahat bir şekilde yaşamlarını sürdürmeleri için de her türlü çalışmaları ve projeleri hayata geçirmek için çalıştıklarını söyledi.

Üstel, bu çerçevede kendilerine destek veren sivil toplum kuruluşlarına da teşekkür ederek, bugün Lapta Huzurevi’ne bağışta bulunan derneğe teşekkür etti, çalışmalarının, dayanışmanın süreceğini kaydetti.

Devlete müracaat eden yaşlılara en iyi hizmeti sivil toplum kuruluşları ile birlikte çalışılarak verdiklerini ifade eden Üstel, yeni yapılacak huzurevi ile yaşlılara daha iyi bir hizmet vermeyi amaçladıklarını söyledi.