Başbakan Üstel, MTG’yi kutladı

Başbakan Ünal Üstel "2022-23 KKT AKSA Süper Lig’i Şampiyonluğunu kazanan Mağusa Türk Gücü (MTG) futbol takımını kutladı.

Başbakanlıktan verilen bilgiye göre, Üstel kutlama mesajında, “Bu yılki şampiyonlukla, dört kez üst üste şampiyon olma başarısını göstererek 12. Şampiyonluğuna ulaşan kulübün, Kulüp başkanı Koral Bozkurt başta olmak üzere tüm teknik heyet, futbolcular ve taraftarlarına en içten tebriklerimi sunuyorum." dedi.

Üstel, sporun dostluk ve kardeşlik olduğunu unutmadan, sportmenlikle liglerde mücadele eden tüm takımlara ve sporseverlere yaşattıkları büyük heyecandan dolayı da teşekkürlerini sundu.