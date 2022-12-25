Başbakan Üstel oyunu kullandı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Başkanı, Başbakan Ünal Üstel Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimleri için oyunu kullandı.

Üstel, partilerin birbirlerine eşit mesafede durduğu, tartışmaya mahal verilmeden, demokratik anlayış içerisinde bir propaganda süreci geçirildiğini belirterek, vatandaşlara da aynı anlayış içerisinde günü bitirme çağrısında bulundu.

Başbakan Üstel, oyunu saat 11.00'de Alsancak İlkokulu'ndaki 157 no'lu sandıkta kullandı. Başbakan'ın eşi Zerrin Üstel de aynı sandıkta oy verdi.

Oy kullandıktan sonra basına kısa bir açıklama yapan Üstel, uzun bir maraton sonucu bugünlere gelindiğini belirterek, mart ayında İçişleri Bakanı iken başlayan belediye reformu kapsamında, tüm parti temsilcilerinin katılımıyla belediyelerin nasıl birleştirileceği konusunda kriter çalışmaları yapıldığını ve bugüne gelindiğini aktardı.

Propaganda süreci boyunca bütün partilerin birbirlerine eşit mesafede durduğu, hiçbir tartışmaya mahal vermeden, demokratik anlayış içerisinde bugüne gelindiğini belirten Üstel, vatandaştan da aynı anlayışı beklediğini vurgulayarak, hiçbir tartışmaya fırsat verilmeden günün bitirilmesi çağrısında bulundu.

Üstel, bu akşamdan itibaren Yüksek Seçim Kurulu'nun sonuçları açıklamasıyla 2023 yılına yeni belediye başkanları, meclis üyeleri, muhtar ve ihtiyar heyetleriyle başlanacağını söyleyerek, ilk 6 ay içerisinde birleştirilmiş belediyelerin bir noktaya gelip, hızlı bir şekilde halka hizmet vermeye başlayacaklarına inanç belirtti.

Başbakan Üstel, seçimin ülkeye hayırlı olmasını diledi.